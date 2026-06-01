Банк Уралсиб запустил акцию с кешбэком 35% по бизнес-картам

Банк Уралсиб запустил акцию «Капитальный кешбэк» — с повышенным кешбэком 35% за покупки по бизнес-картам в категориях «Маркетплейсы» и «Стройматериалы и ремонт"*. В акции принимают участие новые и действующие** бизнес-клиенты Уралсиба — при условии совершения покупок по бизнес-карте на общую сумму от 50 000 рублей в месяц в период проведения акции.

Акция проводится с 1 июня по 31 августа 2026 г. включительно. Один участник может получить кешбэк до 5000 рублей включительно за все время проведения акции. Выплата денежного вознаграждения осуществляется до конца месяца, следующего за отчетным периодом.

Подробную информацию об акции, а также о тарифах по бизнес-картам можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8 800-700-77-16.

*МСС 5300, 5964, 5262, 3990, 3991, 0780,1520,1711,1731,1740,1750,1761,1771, 1799, 2842, 5039, 5051, 5072, 5074, 5198, 5200, 5211, 5231, 5251, 5261, 5712, 5713, 5714, 5718, 7692. Кэшбэк по МСС 3990 начисляется в зависимости от сервиса экосистемы Яндекс, по МСС 3991 — в зависимости от сервиса экосистемы Сбер.

** Если клиент открыл первый карточный счет с 01.03.2026 до 31.05.2026 г. включительно и на дату старта Акции не совершил ни одной расходной операции с использованием бизнес-карты.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 июня 2026 года насчитывает 195 точек продаж и 1150 банкоматов.