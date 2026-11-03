Банк Уралсиб вручил главный приз победительнице акции «Розыгрыш автомобиля за покупки»

Банк Уралсиб вручил приз победительнице акции «Розыгрыш автомобиля за покупки». В рамках акции все клиенты банка, совершающие покупки по кредитным картам Уралсиба в период с 1 июля по 31 августа 2026 года, участвовали в розыгрыше автомобиля BELGEE X50.

Банк Уралсиб вручил приз победительнице акции «Розыгрыш автомобиля за покупки». В рамках акции все клиенты банка, совершающие покупки по кредитным картам Уралсиба в период с 1 июля по 31 августа 2026 года, участвовали в розыгрыше автомобиля BELGEE X50.

Обладателем главного приза стала жительница Калуги Наталья Федорова. Торжественная церемония вручения выигрыша прошла в Калужском офисе банка — ключи от нового авто Наталье вручила управляющий Дополнительным офисом «Калужский» Юлия Тархова.

«Когда мне позвонили и сказали, что я выиграла автомобиль, то не сразу в это поверила. Я просто пользовалась кредитной картой для обычных повседневных покупок и даже не думала о суперпризе. Очень приятно получать такие большие и неожиданные подарки. Спасибо Банку Уралсиб и за удобные продукты, и за такие замечательные сюрпризы!», — поделилась впечатлениями Наталья.

Всего в розыгрыше принимали участие более 100 тысяч человек. Уралсиб обладает одной из крупнейших банковских региональных сетей в стране, поэтому география участников получилась внушительной. Победитель в акции был определен случайным образом.

«Для Уралсиба это прекрасная возможность стимулировать интерес к своим продуктам. Различные акции для розничных клиентов мы проводим регулярно, в том числе, с такими крупными призами от банка. Особенно приятно и примечательно, что победителем стал наш клиент из Калуги, где мы открыли офис совсем недавно, в 2025 году. Банк продолжает активно расти, буквально вслед за Калугой мы открыли новые современные офисы в Мытищах, Хабаровске, Якутске и Тольятти. Сейчас мы готовим новые интересные акции — следите за объявлениями банка, пользуйтесь привычными продуктами, и выигрывайте замечательные призы», — отметила Юлия Тархова.

Банк Уралсиб регулярно проводит акции с выгодными призами и подарками. Подробную информацию и полные условия по действующим акциям, а также по продуктам и услугам банка можно получить в ближайших отделениях, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 52 регионах и по состоянию на 1 ноября 2026 года насчитывает 190 точек продаж и 1089 банкоматов.