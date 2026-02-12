Рязань
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
Банк Уралсиб возглавил рейтинг лучших кредитов наличными

Банк Уралсиб занял 1-е место в рейтинге лучших кредитов наличными в феврале, по версии портала Выберу. ру. В него вошли наиболее выгодные предложения российских банков из Топ-50 по размеру кредитного портфеля на 01.01.2026 года.

При составлении рейтинга аналитики портала учитывали несколько ключевых параметров, среди которых размер процентной ставки и величина ежемесячного платежа, максимальная сумма и срок кредитования, полная стоимость кредита (ПСК), требования к страхованию, а также льготы для различных категорий граждан. Также эксперты обращали внимание на наличие и условия опции для снижения ставки, включая платную, возврат процентов, возможность дистанционного оформления и погашения кредита и ряд других параметров.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8- 800-250-57-57.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 февраля 2026 года насчитывает 194 точки продаж и 1406 банкоматов.