Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга выгодных вкладов в юанях

Банк Уралсиб занял 2-е место в рейтинге самых выгодных банков для открытия срочного валютного вклада в китайских юанях в феврале 2026 года, который подготовил портал Brobank.ru . Рейтинг подготовлен на основе анализа предложений 100 крупнейших банков по активам по состоянию на 17.02.2026 года.

Банки в рейтинге ранжированы по максимальной ставке, которая предлагается по срочным вкладам в юанях. Кроме того, эксперты при составлении рейтинга учитывали доступность максимальной доходности с учетом требований к сумме и сроку вклада, а также наличия дополнительных условий, территориального охвата банка и других критериев.

В депозитной линейке Уралсиба наиболее привлекательным продуктом в китайских юанях является вклад «Доход». Его доходность сейчас варьируется от 2,00% до 4,50% годовых — в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Минимальная сумма для открытия вклада 20 тысяч юаней, а максимальная — 100 млн юаней. Срок размещения вклада -181 и 367 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 февраля 2026 года насчитывает 194 точки продаж и 1406 банкоматов.