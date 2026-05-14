Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования за первый квартал 2026 года, согласно данным аналитического исследования «Русипотеки». Всего с января по март 2026 года Уралсиб выдал кредитов на 9,4 млрд рублей.

Также за указанный период времени банк входит в Топ-10 по выдачам кредитов на приобретение жилья на первичном рынке — 3,6 млрд рублей и занимает 10-е место по величине ипотечного портфеля на 01.04.2026 года — 158,7 млрд рублей.

Ипотека является одним из наиболее востребованных продуктов в Уралсибе. По итогам 1 квартала 2026 года Банк увеличил объем ипотечных выдач по собственным рыночным программам в 1,8 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом — до 7,5 млрд рублей. Доля собственных программ в общем объеме ипотечного кредитования банка достигла 80%.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 мая 2026 года насчитывает 195 точек продаж и 1156 банкоматов.