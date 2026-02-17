Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга ипотечных банков за 2025 год

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования и размеру ипотечного портфеля по итогам 2025 года, согласно данным аналитического исследования «Русипотеки». Также Уралсиб вошел в первую десятку банков по объемам ипотечного кредитования на первичном рынке покупки жилья и по выдачам в рамках программы Семейной ипотеки.

Ипотека является одним из наиболее востребованных продуктов в Уралсибе. За 2025 год банк увеличил объем выдачи ипотечных кредитов в 1,7 раза — до 39,7 млрд рублей, из которых 18,6 млрд рублей было выдано на покупку жилья на первичном рынке. Ипотечный портфель Уралсиба по итогам 2025 года вырос со 138,3 млрд рублей ( на 01.01.2025 г. ) до 157,3 млрд рублей ( на 01.01.2026 г. ).

Основной рост в этот период происходил за счет кредитования в рамках собственных программ банка — его объем в 2025 году вырос в 4,8 раза по сравнению с 2024 годом — до 25 млрд рублей, а доля в общем объеме выдач — до 63%. Наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья. Выдачи по программе Семейной ипотеки за указанный период составили 14,7 млрд рублей.

Сегодня ипотечный кредит на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ Уралсиба можно получить по ставке от 18,39% годовых, полная стоимость кредита (ПСК) составляет 18,588-28,736% годовых.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 февраля 2026 года насчитывает 194 точки продаж и 1406 банкоматов.