Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга автокредитных банков в 2025 году

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга российских банков по автокредитному портфелю (8 место) и его приросту (7 место) по итогам 2025 года. Исследование подготовил портал Бробанк. ру на основе отчетности 100 крупнейших банков по портфелю кредитов физлицам (на 01.01.2026 года). В рейтинге участвовали российские банки, опубликовавшие отчетность по МСФО на 22 апреля 2026 года, в основе ранжирования — объем валовой балансовой стоимости автокредитов в банках на 31 декабря 2025 года. Автокредитный портфель Уралсиба на эту дату составил 84,3 млрд рублей, прирост за год — 24,7 млрд рублей (+ 41,4%).

Банк Уралсиб активно развивает автокредитование, которое сегодня является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита — 13 млн рублей, максимальный срок кредитования — 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 мая 2026 года насчитывает 195 точек продаж и 1156 банкоматов.