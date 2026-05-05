Банк Уралсиб вошел в Топ-10 по объемам кредитования малого и среднего бизнеса за 2025 год

Банк Уралсиб занял 6 место в рейтинге по объемам кредитования малого и среднего бизнеса в 2025 году, представленном Эксперт РА. По величине портфеля кредитов субъектам МСБ на 01.01.2026 года Уралсиб занимает в рейтинге 11 место. Всего за 2025 год банк выдал субъектам малого и среднего бизнеса кредитов на сумму 58,2 млрд рублей. Портфель кредитов МСБ по итогам 2025 года составил 31,7 млрд рублей.

В Банке Уралсиб предпринимателям доступна широкая линейка кредитных продуктов , в том числе экспресс-кредиты до 5 млн рублей — на любые бизнес-цели, овердрафтное кредитование — для покрытия кассовых разрывов, оборотное кредитование — на финансирование оборотного капитала, текущие расходы или рефинансирование задолженности в других банках, инвестиционное кредитование — на приобретение основных средств и расширение бизнеса, ломбардное кредитование под залог недвижимости — на любые бизнес-цели.

Уралсиб предлагает клиентам МСБ комплексные банковские решения для повседневной работы и развития бизнеса, сочетая финансовые инструменты с удобными нефинансовыми сервисами и делая акцент на цифровое взаимодействие с клиентами.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 мая 2026 года насчитывает 195 точек продаж и 1156 банкоматов.