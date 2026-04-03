Банк Уралсиб вошел в Топ-10 ипотечных программ на вторичном рынке

Банк Уралсиб занял 6-е место в рейтинге лучших ипотечных программ на вторичном рынке в марте 2026 года, подготовленном Банки. ру. В десятку лучших попала программа Уралсиба «Готовое жилье».

При составлении рейтинга эксперты рассмотрели рыночные предложения российских банков на 13.03.2026 г. и сравнили условия при оформлении ипотечного кредита со следующими параметрами: сумма — 4,2 млн рублей, первоначальный взнос — 30%, срок кредитования — 30 лет, подтверждение дохода (2-НДФЛ или выписка из СФР), оформление комплексного страхования, подача заявки и проведение сделки онлайн, расчеты через аккредитив или эскроу. Ключевым критерием для ранжирования являлся размер процентной ставки, при ее совпадении — участники располагались в алфавитном порядке.

25 марта Банк Уралсиб в очередной раз снизил ставки по рыночным программам ипотечного кредитования. Ипотечный кредит (ПСК* 18,089 — 28,736% годовых) на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ теперь можно получить по ставке от 17,89% годовых. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

*ПСК — полная стоимость кредита.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 апреля 2026 года насчитывает 195 точек продаж и 1187 банкоматов.