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Банк Уралсиб — в тройке лидеров рейтинга самых выгодных вкладов в юанях
Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга наиболее выгодных срочных вкладов в китайских юанях в октябре 2026 года, который подготовил портал Brobank.ru. Рейтинг подготовлен на основе анализа предложений 100 крупнейших банков по активам по состоянию на 21.10.2026 года.

Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга наиболее выгодных срочных вкладов в китайских юанях в октябре 2026 года, который подготовил портал Brobank.ru. Рейтинг подготовлен на основе анализа предложений 100 крупнейших банков по активам по состоянию на 21.10.2026 года.

Банки в рейтинге ранжированы по максимальной ставке, которая предлагается по срочным вкладам в юанях. Кроме того, эксперты учитывали доступность максимальной доходности с учетом требований к сумме и сроку вклада, а также наличие дополнительных условий, территориальный охват банка и другие критерии.

В депозитной линейке Уралсиба наиболее привлекательным продуктом в китайских юанях является вклад «Доход». Его доходность сейчас варьируется от 1,35% до 4,50% годовых — в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Минимальная сумма для открытия вклада 20 тысяч юаней, а максимальная — 100 млн юаней. Срок размещения вклада -181 и 367 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 52 регионах и по состоянию на 1 ноября 2026 года насчитывает 190 точек продаж и 1089 банкоматов.