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Банк Уралсиб — в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования за первые 7 месяцев 2026 года, согласно данным аналитического исследования «Русипотеки». Всего с января по июль Уралсиб выдал кредитов на 24,8 млрд рублей.

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования за первые 7 месяцев 2026 года, согласно данным аналитического исследования «Русипотеки». Всего с января по июль Уралсиб выдал кредитов на 24,8 млрд рублей.

Кроме того, за указанный период банк вошел в Топ-10 по выдачам кредитов на приобретение жилья на первичном рынке — 9 млрд рублей и величине ипотечного портфеля на 01.08.2026 года — 163,7 млрд рублей. Также по итогам 7 месяцев 2026 года Уралсиб занял 6-е место в рейтинге по объемам выдачи кредитов на рефинансирование ипотеки.

Ипотека является одним из наиболее востребованных продуктов в Уралсибе. По итогам 7 месяцев Банк увеличил объем ипотечных выдач по собственным рыночным программам более чем в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 19,2 млрд рублей. Доля собственных программ в общем объеме выдач сегодня составляет 78%, при этом чаще всего клиенты выбирают ипотечные кредиты на покупку вторичного жилья.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 сентября 2026 года насчитывает 188 точек продаж и 1110 банкоматов.