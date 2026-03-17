Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 17
Срд, 18
Чтв, 19
ЦБ USD 81.05 0.82 17/03
ЦБ EUR 92.66 0.68 17/03
Нал. USD 81.00 / 81.65 17/03 12:55
Нал. EUR 93.70 / 93.47 17/03 12:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Банк Уралсиб увеличил объем ипотечного кредитования в 1,3 раза
Банк Уралсиб увеличил объем выдачи ипотечных кредитов в 1,3 раза по итогам февраля 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,4 млрд рублей.

Ипотечный портфель Уралсиба вырос со 141,9 млрд рублей (на 01.03.2025 г.) до 157,5 млрд рублей (на 01.03.2026 г.).

Основной рост в этот период происходил за счет кредитования в рамках собственных программ банка — его объем в феврале 2026 году вырос более чем в 2 раза по сравнению с сопоставимым периодом 2025 года — до 2,9 млрд рублей, а доля в общем объеме выдач — до 87%. Наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья.

В 2026 году Уралсиб уже дважды снижал ставки по рыночным программам ипотечного кредитования. Ипотечный кредит на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ теперь можно получить по ставке от 18,39% годовых. Полная стоимость кредита (ПСК) составляет 18,588- 28,736% годовых. Рефинансирование ипотеки другого банка теперь можно оформить по ставке от 18,99% (ПСК 19,187- 35,972% годовых).

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 марта 2026 года насчитывает 195 точек продаж и 1409 банкоматов.