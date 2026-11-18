Банк Уралсиб увеличил объем ипотечного кредитования по итогам 10 месяцев

Банк Уралсиб увеличил размер ипотечного портфеля до 165,3 млрд рублей на 01.11.2026 года — в 1,1 раза по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Объем выдачи ипотечных кредитов по итогам 10 месяцев 2026 года вырос до 33,5 млрд рублей.

Банк Уралсиб увеличил размер ипотечного портфеля до 165,3 млрд рублей на 01.11.2026 года — в 1,1 раза по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Объем выдачи ипотечных кредитов по итогам 10 месяцев 2026 года вырос до 33,5 млрд рублей.

Основной рост в этот период происходил за счет кредитования в рамках собственных программ банка — его объем за 10 месяцев вырос на 25% по сравнению с сопоставимым периодом 2025 года — до 24,3 млрд рублей. Наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 52 регионах и по состоянию на 1 ноября 2026 года насчитывает 190 точек продаж и 1089 банкоматов.