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Банк Уралсиб стал лауреатом премии «Сравни» в номинации «Кредитная карта года»
Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб получила награду в номинации «Кредитная карта года» — ее признали лучшей среди аналогичных продуктов на рынке в рамках IV ежегодной премии «Сравни».

Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб получила награду в номинации «Кредитная карта года» — ее признали лучшей среди аналогичных продуктов на рынке в рамках IV ежегодной премии «Сравни». Торжественная церемония награждения победителей, участниками которой стали представители ведущих российских финтех-компаний, прошла 28 мая в Москве.

Победителей выбрало авторитетное жюри, в состав которого вошли топ-менеджеры финансового маркетплейса с многолетним опытом в банковском секторе. Оценка проводилась по четырем ключевым критериям: качество продуктов, бизнес-показатели, реальные отзывы пользователей и широкая доступность предложений на платформе. Кредитная карта Уралсиба выигрывает в своей номинации премии Сравни второй год подряд. Эксперты жюри отмечают устойчивый интерес к продукту Банка Уралсиб со стороны клиентов, подчеркивая, что популярность кредитной карты обусловлена как актуальностью предложения, так и высоким качеством обслуживания.

По словам заместителя Председателя Правления Банка Уралсиб Станислава Тывеса, одной из ключевых задач банка является развитие линейки современных и эффективных розничных продуктов, максимально соответствующих актуальным потребностям и запросам клиентов.

«Мы постоянно работаем над повышением качества своих продуктов, совершенствуя их с точки зрения актуальности и привлекательности для клиентов. И нас очень радует, что кредитная карта Банка Уралсиб выигрывает в своей номинации второй год подряд. Это говорит о том, что нам удалось сохранить заинтересованность клиентов в продукте и предложить им достойный уровень сервиса», — поделился Станислав Тывес.

«120 дней на максимум» — флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием, снятием наличных без комиссии и кешбэком до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, получив ее в день заявки, сразу после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредитования по карте «120 дней на максимум» на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Также подробнее об условиях по кредитным картам можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Банка Уралсиб.

Премия Сравни — ежегодная профессиональная награда одноименного финансового маркетплейса для лучших компаний в сфере финансов, страхования и финтеха. Проводится с 2023 года. Номинанты отбираются экспертами на основе качества продуктов, бизнес-показателей, клиентских отзывов и широты продуктовой линейки на платформе. Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 июня 2026 года насчитывает 195 точек продаж и 1150 банкоматов.