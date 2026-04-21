Банк Уралсиб снизил ставки по рефинансированию ипотеки

Банк Уралсиб снизил ставки по программе рефинансирования ипотечных кредитов. Теперь рефинансирование ипотеки другого банка (ПСК* 18,099 — 33,256% годовых) можно оформить по ставке от 17,89% годовых.

«Уже с конца прошлого года, по мере снижения ключевой ставки, мы видим рост спроса на программу рефинансирования ипотечных кредитов, — отмечает руководитель Дирекции развития ипотечного кредитования Банка Уралсиб Екатерина Жженова. — При рефинансировании у клиента есть возможность не только снизить ставку, но и увеличить срок кредитования, тем самым оптимизировав платёжную нагрузку. В Уралсибе при рефинансировании ипотеки стороннего банка можно также получить дополнительную сумму на погашение прочих кредитов (потребительские, авто, кредитные карты) или на личные цели, что позволит сделать управление совокупной кредитной задолженностью более эффективным и комфортным для клиента».

Такая же минимальная ставка действует и по собственным рыночным ипотечным программам банка. Ипотечный кредит (ПСК 18,089 — 28,736% годовых) на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ можно получить по ставке от 17,89% годовых.

Новые ставки будут применяться в том числе и к одобренным ранее заявкам, полученным банком до 19.04.2026 года (включительно).

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

*ПСК — полная стоимость кредита

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 апреля 2026 года насчитывает 195 точек продаж и 1187 банкоматов.