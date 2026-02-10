Банк Уралсиб снизил ставки по ипотеке

Банк Уралсиб снизил ставки по рыночным программам ипотечного кредитования. Ипотечный кредит на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ теперь можно получить по ставке от 18,39% годовых. Полная стоимость кредита (ПСК) составляет 18,588- 28,736% годовых.

Рефинансирование ипотеки другого банка теперь можно оформить по ставке от 18,99% (ПСК 19,187- 35,972% годовых). Новые ставки будут применяться в том числе и к одобренным ранее заявкам, полученным банком до 09.02.2026 года (включительно).

