Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 10
-11°
Срд, 11
-9°
Чтв, 12
ЦБ USD 77.21 -0.44 11/02
ЦБ EUR 91.94 -0.07 11/02
Нал. USD 77.15 / 77.60 10/02 18:25
Нал. EUR 91.81 / 92.36 10/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
1 час назад
146
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
Вчера 16:51
540
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 200
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 248
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Банк Уралсиб снизил ставки по ипотеке

Банк Уралсиб снизил ставки по рыночным программам ипотечного кредитования. Ипотечный кредит на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ теперь можно получить по ставке от 18,39% годовых. Полная стоимость кредита (ПСК) составляет 18,588- 28,736% годовых.

Рефинансирование ипотеки другого банка теперь можно оформить по ставке от 18,99% (ПСК 19,187- 35,972% годовых). Новые ставки будут применяться в том числе и к одобренным ранее заявкам, полученным банком до 09.02.2026 года (включительно).

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 февраля 2026 года насчитывает 194 точки продаж и 1406 банкоматов.