«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
481
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 039
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
585
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 231
Банк Уралсиб расширил возможности онлайн-банка для бизнеса

Банк Уралсиб расширил возможности онлайн-банка для бизнес-клиентов «Уралсиб Бизнес Онлайн», дополнив его функционал рядом полезных опций и возможностей.

Выписка по бизнес-картам. Теперь для карточных счетов и бизнес-карт можно подключить регулярную выписку — банк будет отправлять ее на электронную почту по расписанию, которое выберет клиент. При этом доступно подключение нескольких выписок — с разными счетами, форматами, периодичностью и получателями. Подключить выписку или изменить ее настройки можно в разделе онлайн-банка «Выписка» → вкладка «По бизнес-картам» → «Регулярная выписка».

Автоматическое подключение мультиклиентов. Раньше, если человек работал нескольких организациях, его нужно было подключать к интернет-банку вручную, через заявку. С 1 марта мультиклиенты будут подключаться автоматически. Плюс — небольшая, но очень полезная опция — теперь мультиклиенты могут находить свою организацию не только по названию, но и по ИНН. Это удобно, когда клиенты являются сотрудниками компаний с похожими названиями.

Удобные новации «Уралсиб Бизнес Онлайн»:

  • дополнительная точка входа для изменения назначения платежа для операций самоинкассации по бизнес-картам — отдельная вкладка «Самоинкассация» в истории операций на главной странице;
  • в таблице договоров по Торговому эквайрингу добавлена колонка-индикатор, которая показывает, подключена ли опция «Возмещение день в день», частоту и время рейсов;
  • заявки на предодобренные и экспресс-кредиты теперь на главной странице — прямо здесь просмотр детальной информации по заявке, отслеживание статуса, подписание и скачивание документов;
  • в раздел «Помощь» добавили инструкцию для АУСН (автоматизированной упрощенной системы налогообложения) — подробное описание сервиса и всех его возможностей;
  • обновили разделы «Письма» и «Настройки» в мобильном приложении.

Уралсиб предлагает предпринимателям комплексные банковские решения для малого и среднего бизнеса. Банк развивает продукты и сервисы с акцентом на цифровое взаимодействие с клиентами, сочетая финансовые инструменты с удобными нефинансовыми сервисами, необходимыми для повседневной работы и развития бизнеса. Более подробную информацию о продуктах и услугах для бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 февраля 2026 года насчитывает 194 точки продаж и 1406 банкоматов.