Банк Уралсиб расширил возможности доставки бизнес-карт

Банк Уралсиб расширил возможности доставки бизнес-карт действующим клиентам. Теперь клиенты с открытым счетом могут оформить заявку на доставку карты в мобильном приложении и интернет-банке «Уралсиб Бизнес Онлайн», а также адаптивной веб-версии онлайн-банка для мобильных устройств.

Банк Уралсиб расширил возможности доставки бизнес-карт действующим клиентам. Теперь клиенты с открытым счетом могут оформить заявку на доставку карты в мобильном приложении и интернет-банке «Уралсиб Бизнес Онлайн», а также адаптивной веб-версии онлайн-банка для мобильных устройств.

После оформления заявки с клиентом свяжется сотрудник банка и договорится о времени и месте встречи для получения карты. Можно выпустить дополнительную бизнес-карту к уже открытому счету или новую карту с открытием карточного счета.

Кроме этого, расширен перечень городов, в которых доступна доставка бизнес-карт. Сегодня доставку можно оформить в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Тюмени, Челябинске, Ростове-на-Дону и Новосибирске.

Уралсиб предлагает предпринимателям комплексные банковские решения для малого и среднего бизнеса. Банк развивает продукты и сервисы с акцентом на цифровое взаимодействие с клиентами, сочетая финансовые инструменты с удобными нефинансовыми сервисами, необходимыми для повседневной работы и развития бизнеса. Более подробную информацию о продуктах и услугах для бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 июля 2026 года насчитывает 189 точек продаж и 1143 банкомата.