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Банк Уралсиб расширил сеть банкоматов банков-партнеров
Бесплатно наличные средства в рублях в банкоматах партнерской сети можно снимать по дебетовым и кредитным картам (включая премиальные карты) платежных систем «Мир», VISA, Mastercard — в пределах лимитов операций снятия наличных в банкоматах банков-партнеров, если они установлены тарифами по карточному продукту.

Банк Уралсиб включил «Газпромбанк» (Акционерное общество) в перечень банков-партнёров, в банкоматах которых розничные клиенты могут снимать и вносить наличные по картам Уралсиба на льготных условиях.

Бесплатно наличные средства в рублях в банкоматах партнерской сети можно снимать по дебетовым и кредитным картам (включая премиальные карты) платежных систем «Мир», VISA, Mastercard — в пределах лимитов операций снятия наличных в банкоматах банков-партнеров, если они установлены тарифами по карточному продукту.

Зачисление денежных средств, внесенных через банкоматы осуществляется бесплатно по картам платежных систем «Мир» и VISA — в пределах лимитов операций на пополнение в банкоматах банков-партнеров, установленных тарифами по карточному продукту. По картам MasterCard зачисление производится с комиссией, при её наличии в тарифах Банка Уралсиб.

В настоящее время общая сеть банкоматов с бесплатным снятием наличных по картам Уралсиба насчитывает 25,6 тысячи устройств. Помимо собственных банкоматов Банка Уралсиб она включает в себя сети банков-партнеров Банк ВТБ (ПАО), АО «Райффайзенбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 июля 2026 года насчитывает 189 точек продаж и 1143 банкомата.