Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» в юанях

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам вида «Доход» в китайских юанях на всех сроках. Доходность на сроке 181 день теперь составляет 2,00 — 3,10% годовых, на сроке 367 дней — 3,50 — 4,50% годовых, в зависимости от суммы, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу.

Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн или в офисах банка — 20 тысяч юаней, а максимальная — 100 млн юаней. Срок размещения вклада -181 и 367 дней.

