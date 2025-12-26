Рязань
ЦБ USD 77.88 -0.56 26/12
ЦБ EUR 91.89 -0.58 26/12
Нал. USD 78.80 / 78.50 26/12 14:50
Нал. EUR 92.76 / 92.97 26/12 14:50
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
4 часа назад
235
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
Вчера 13:04
744
Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее
Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных со...
Вчера 10:00
334
«Зелёный сад — наш дом» и детский центр BOOM Kids поздравили с Новым г...
23 декабря сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» и BOOM...
24 декабря 2025 15:32
436
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» в юанях

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам вида «Доход» в китайских юанях на всех сроках. Доходность на сроке 181 день теперь составляет 2,00 — 3,10% годовых, на сроке 367 дней — 3,50 — 4,50% годовых, в зависимости от суммы, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу.

Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн или в офисах банка — 20 тысяч юаней, а максимальная — 100 млн юаней. Срок размещения вклада -181 и 367 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 декабря 2025 года насчитывает 195 точек продаж и 1383 банкомата.