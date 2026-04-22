Банк Уралсиб получил возможность выпускать цифровые финансовые активы

Банк России включил ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА).

Благодаря этому Банк Уралсиб стал полноценным участником новой инфраструктуры рынка цифровых прав. Это позволит банку выпускать собственные ЦФА на широкий спектр базовых активов и получать дополнительный доход за счет выпуска и обращения цифровых прав в собственной информационной системе.

Клиенты банка, в свою очередь, получили возможность инвестировать в ЦФА, выпущенные Банком Уралсиб и его корпоративными клиентами, которые теперь могут привлекать финансирование за счет выпуска ЦФА.

«Включение в реестр Банка России — это важный этап в развитии наших цифровых компетенций и создании новых возможностей для заработка и роста доходов банка. Он открывает перед Банком Уралсиб перспективные направления в сфере цифровых технологий и укрепляет его позиции на инновационном финансовом рынке», — отметил заместитель Председателя Правления Банка Уралсиб Олег Воротницкий.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 апреля 2026 года насчитывает 195 точек продаж и 1187 банкоматов.