Банк Уралсиб получил награду премии YoFin за экспресс-гарантии для бизнеса

12 февраля в Москве прошла
Главной целью премии стало выявление и признание наиболее значимых достижений в цифровизации финансового сектора. Как отмечают организаторы премии, победители определялись не по формальным критериям, а по реальной эффективности цифровых продуктов для бизнеса.
Банк Уралсиб стал победителем в номинации «Лучший продукт с автоодобрением для МСБ в сегменте до 3 млн рублей» — эксперты отметили наградой
Как отметил начальник Управления привлечения ресурсов и развития продаж транзакционных продуктов Банка Уралсиб Сергей Кучугура, за 2025 год банк выпустил более 253 тысяч банковских экспресс-гарантий и увеличил портфель на 20% к предыдущему году. Благодаря эффективно выстроенным процессам Уралсиб сегодня выпускает уже до 1860 экспресс-гарантий в день, и эта цифра растет.
В целом в линейке Банка Уралсиб представлен полный спектр гарантий, закрывающих практически все актуальные потребности бизнеса. Уралсиб — один из ключевых игроков российского гарантийного рынка, банк является лидером рынка по количеству выпущенных гарантий в рамках 44-ФЗ за 9 месяцев 2025 года: доля 20% по всем видам гарантий и 31% - по гарантиям на участие в тендерах*.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 февраля 2026 года насчитывает 194 точки продаж и 1406 банкоматов.
