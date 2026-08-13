Банк Уралсиб подвел итоги работы программ практик и стажировок «Уралсиб. Ускорение»

Банк Уралсиб подвел итоги реализации программ практик и стажировок «Уралсиб. Ускорение» за первое полугодие 2026 года. За этот период аудитория онлайн-платформы students.uralsib.ru, которая объединяет участников программы, увеличилась более чем на тысячу студентов.

Банк Уралсиб подвел итоги реализации программ практик и стажировок «Уралсиб. Ускорение» за первое полугодие 2026 года. За этот период аудитория онлайн-платформы students.uralsib.ru, которая объединяет участников программы, увеличилась более чем на тысячу студентов.

В первом полугодии 2026 года очную практику в банке прошли 303 студента в 26 городах присутствия Уралсиба. По общебанковской программе стажировки прошли более 30 студентов, из них 5 уже трудоустроены на штатные должности в различных подразделениях банка.

6 апреля состоялось торжественное открытие второго потока программы стажировок USB. HUB — флагманского проекта Банка Уралсиб для перспективных студентов IT-специальностей и аналитиков. Специалисты Группы по работе с молодежью Уралсиба получили более 3500 откликов и после отбора пригласили в программу 10 участников, которые стали частью команды. Программа рассчитана на пять месяцев и сочетает работу над реальными бизнес-задачами, развитие профессиональных и гибких навыков, а также профессиональное наставничество ведущих специалистов банка.

В первом полугодии 2026 года профильные команды банка встречались и знакомились со студентами на различных площадках: карьерных форумах, ярмарках вакансий, образовательных мероприятиях и экскурсиях. Всего прошло 10 мероприятий в разных городах страны, участниками которых стали более 5600 студентов, где представители Уралсиба подробно рассказывали о возможностях стажировок и дальнейшего профессионального роста в банке.

Такой системный подход помогает укреплять бренд работодателя среди молодёжи, выстраивать долгосрочные отношения с университетами и формировать кадровый резерв банка, начиная знакомство талантливых студентов с возможностями профессионального развития ещё во время обучения.

Онлайн-платформа «Уралсиб. Ускорение» объединяет студентов, образовательные организации и Банк Уралсиб, создавая единое пространство для профессионального развития и карьерного взаимодействия. Площадка работает с 2022 года, и сегодня с ней взаимодействуют уже более 160 образовательных организаций. В их число входят как региональные, так и топовые федеральные вузы — РАНХиГС, РЭУ им. Г. В. Плеханова, Финансовый университет при Правительстве РФ, НИУ ВШЭ и др.

Студентам эта онлайн-площадка позволяет бесплатно получать новые знания в финансовой сфере. Те, кто смог себя показать с лучшей стороны, после окончания высшего или среднего специального учебного заведения могут трудоустроиться в банк — это хорошая возможность быстрого карьерного старта для молодых специалистов без опыта работы.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 августа 2026 года насчитывает 188 точек продаж и 1140 банкоматов.