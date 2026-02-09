Банк Уралсиб подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт

Банк Уралсиб в очередной раз подтвердил соответствие требованиям Стандарта безопасности данных индустрии платежных карт (Стандарт PCI DSS версии 4.0.1. ).

Стандарт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) — основной стандарт в области безопасности данных, учрежденный международными платежными системами с целью обеспечения защиты данных и операций, совершаемых с использованием платежных карт. Стандарт обязателен к соблюдению участниками платежной системы «Мир».

Стандарт представляет собой совокупность 12 детализированных требований по обеспечению безопасности данных о держателях платёжных карт, которые передаются, хранятся и обрабатываются в информационных системах организаций. Актуальность защиты обеспечивается непрерывным мониторингом и регулярным аудитом в соответствии с установленными процедурами.

