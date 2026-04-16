Банк Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за 2025 год

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за 2025 год, согласно которой прибыль банка составила 4,7 млрд рублей.

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за 2025 год, согласно которой прибыль банка составила 4,7 млрд рублей. Активы банка за указанный период составили 784,8 млрд рублей, капитал — 115,4 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

В 2025 году Банк Уралсиб продолжил реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Так, в 2025 году рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня, А (RU) со стабильным прогнозом, рейтинговое агентство НКР — до уровня A+.ru со стабильным прогнозом, рейтинговое агентство «Эксперт РА» — до уровня ruА со стабильным прогнозом.

