Банк Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за 2025 год, согласно которой прибыль банка составила 4,7 млрд рублей. Активы банка за указанный период составили 784,8 млрд рублей, капитал — 115,4 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.
В 2025 году Банк Уралсиб продолжил реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Так, в 2025 году рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня, А (RU) со стабильным прогнозом, рейтинговое агентство НКР — до уровня A+.ru со стабильным прогнозом, рейтинговое агентство «Эксперт РА» — до уровня ruА со стабильным прогнозом.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 апреля 2026 года насчитывает 195 точек продаж и 1187 банкоматов.