Банк Уралсиб — один из лидеров в рейтинге удобства онлайн-банков UsabilityLab

Банк Уралсиб вошел в число лидеров ежегодного исследования удобства и доступности онлайн-банков для физлиц от компании UsabilityLab . В Топ-5 самых удобных Уралсиб Онлайн попал как отдельно в рейтингах приложений для Андроид и веб-версий iOS («мобильное приложение в браузере»), так и в общем зачете, где учитывался стабильный результат на обеих платформах.

Также Банк Уралсиб стал лидером среди банков по значению UX-индекса (UX — User Experience, пер. «пользовательский опыт»), который был сформирован на основе 3 метрик — качества интерфейса, удовлетворенности функциональностью и разрыва между ожиданиями пользователей и реальностью.

Эксперты оценивали приложения на Android и веб-версии на iOS у 15 банков. В основе исследования — 10 пользовательских сценариев, среди которых: выбор и начисление кешбэка, переводы и запрос средств через Систему быстрых платежей (СБП), шаблоны и автоплатежи, оплата мобильного телефона, просмотр деталей операций в истории, настройка уведомлений и безопасности, обращение в чат поддержки и т. д.

«При разработке Уралсиб Онлайн мы руководствуемся принципом: чёткие, интуитивные пользовательские пути без лишних сервисов. Каждый экран и каждый процесс построены так, чтобы как текущий, так и новый клиент мог быстро найти нужную функцию и выполнить её в несколько касаний, не сталкиваясь с перегрузкой интерфейса или ненужными опциями, — отметил руководитель Департамента цифровых сервисов и каналов Банка Уралсиб Дмитрий Наранович. — Таким образом, современные архитектурные и технические решения, лучшие рыночные практики и глубокие исследования пользовательских потребностей соединяются в единой, лаконичной экосистеме Уралсиб Онлайн, где удобство, скорость и надёжность работают в гармонии — что и подтверждается независимыми исследованиями».

Справка:

