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Банк Уралсиб — на 1 месте рейтинга лучших кредитов наличными в августе
Банк Уралсиб занял 1-е место в рейтинге лучших кредитов наличными в августе — исследование подготовил портал Выберу.ру. Эксперты рассмотрели продукты российских банков из Топ-50 по размерам кредитных портфелей (на 01.07.2026 года) и выбрали наиболее выгодные предложения.

Банк Уралсиб занял 1-е место в рейтинге лучших кредитов наличными в августе — исследование подготовил портал Выберу.ру. Эксперты рассмотрели продукты российских банков из Топ-50 по размерам кредитных портфелей (на 01.07.2026 года) и выбрали наиболее выгодные предложения.

В ходе исследования аналитики портала изучили ключевые критерии продуктов, в первую очередь, обратив внимание на ставки и их диапазон, максимальную сумму и срок кредитования, полную стоимость кредита, а также размер ежемесячных платежей. Кроме того, учитывались наличие и условия опции для снижения ставки, включая платную, возврат процентов, требования к страхованию, льготы для различных категорий клиентов, возможность дистанционного оформления и погашения кредита и ряд других параметров.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 августа 2026 года насчитывает 188 точек продаж и 1140 банкоматов.