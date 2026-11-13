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Банк Уралсиб — лауреат премии «Выбор потребителей» в номинации «Человекоцентричная компания года. Финансы»
Банк Уралсиб стал лауреатом премии «Выбор потребителей» в категории «Клиентский опыт» — торжественная XVII церемония награждения победителей прошла в Москве.

Банк Уралсиб стал лауреатом премии «Выбор потребителей» в категории «Клиентский опыт» — торжественная XVII церемония награждения победителей прошла в Москве. На мероприятии отметили компании и проекты, задающие высокие стандарты качества и сервиса, а также предлагающие решения, которые отвечают реальным потребностям аудитории.

Уралсиб получил награду в номинации «Человекоцентричная компания года. Финансы» — за реализацию проекта «Банк с человеческим лицом», который совершенствует работу с представителями малого и среднего бизнеса.

Команда банка поставила во главу угла «живое» общение специалистов с клиентами — юридическими лицами, отказавшись от использования в диалоге ИИ-инструментов. В частности, в рамках проекта был полностью отключен чат-бот в приложении и на сайте, голосовое меню сокращено до приветствия и одного уровня с быстрым переводом на свободного специалиста, а также расширены компетенции первой линии поддержки.

В основе подхода лежит концепция «амбидекстерного интеллекта» — с клиентом общается «живой» специалист, который в свою очередь опирается на ИИ-сервисы. Так, теперь в работе сотрудники поддержки пользуются интерактивной базой знаний и чатом на основе GPT, которые помогают ускорить поиск информации о продуктах и сервисах, разобраться в нестандартных запросах и подобрать подходящие решения максимально быстро.

В результате сотрудник тратит меньше времени на поиск и может сосредоточиться на разговоре с клиентом. Кроме того, для повышения качества обслуживания сотрудники контакт-центра прошли обучение по развитию эмоционального интеллекта и навыков живого общения. Реализация идеи помогла значительно улучшить качество обработки входящих запросов, что существенно повысило лояльность представителей малого и среднего бизнеса к банку.

Как отмечает начальник управления дистанционных продаж и обслуживания Банка Уралсиб Наталья Махмутова: «Человеку нужен человек. Эта фраза — не просто слоган, а рабочий принцип: за каждым обращением стоит реальный сотрудник, который смотрит на ситуацию глазами клиента. Он не просто фиксирует запрос, а сразу пытается понять: что именно мешает бизнесу, какое решение реально снимет проблему и позволит двигаться дальше. В результате клиент получает не шаблонную справку и не ссылку на раздел сайта, а конкретное решение под свою задачу. Например, если у бизнеса сезонный всплеск заказов, ему сразу предложат подходящий лимит или гарантию — с учётом реальных потребностей, а не общих возможностей банка. Такой подход экономит время, снижает стресс и помогает бизнесу действовать уверенно».

Это не первая награда команды Уралсиба в области персонализации клиентского опыта при работе с предпринимателями. Месяцем ранее проект «Банк с человеческим лицом» получил высокую оценку экспертного сообщества в рамках ПМФ Премии «Вклад в рынок Digital Club» — Банк Уралсиб победил в спецноминации от организаторов «За живое».

Премия «Выбор потребителей» отмечает компании и проекты, задающие высокие стандарты качества и сервиса и предлагающие решения, отвечающие реальным потребностям аудитории. За 16 лет премия объединила бизнес самых разных отраслей — от FMCG и финансов до высоких технологий и сферы услуг. В этом году Экспертный совет рассмотрел более 600 заявок, из которых 109 проектов удостоились звания лауреата премии.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 52 регионах и по состоянию на 1 ноября 2026 года насчитывает 190 точек продаж и 1089 банкоматов.