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Банк Уралсиб и Президентская академия заключили соглашение о развитии профессиональных возможностей для студентов
Президентская академия и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» заключили соглашение о сотрудничестве в области образования и помощи в карьерном развитии студентов.

Президентская академия и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» заключили соглашение о сотрудничестве в области образования и помощи в карьерном развитии студентов. Документ подписали проректор Президентской академии Владимир Колодкин и старший вице-президент по операционной поддержке бизнеса Банка Уралсиб Наталия Степнова в рамках торжественного празднования Дня Академии.

Сотрудничество направлено на взаимодействие в области практической подготовки будущих специалистов. Стороны объединят усилия в реализации образовательных и карьерных мероприятий, а также в развитии программ и продуктов как в очном, так и в дистанционном форматах.

«Сотрудничество с Президентской академией позволит нам эффективно сочетать академические знания и практическую экспертизу Банка. Для нас важно помогать молодым специалистам уже во время обучения знакомиться с реальными задачами финансовой отрасли, получать профессиональный опыт и находить свое направление развития. Мы заинтересованы в том, чтобы создавать для студентов такие возможности и вместе с Академией готовить востребованных специалистов», — подчеркнула Наталия Степнова.

В частности, эксперты Уралсиба смогут принять активное участие в разработке и запуске учебных проектов Академии. В числе возможных форматов сотрудничества — мастер-классы, семинары, конференции, круглые столы, отраслевые и федеральные мероприятия, а также совместные проекты, которые дадут студентам лучшее понимание современных требований финансового рынка. Партнерские отношения будут способствовать не только расширению карьерных возможностей студентов, но и развитию у них необходимых профессиональных навыков в процессе прохождении практик и стажировок.

«Качество подготовки кадров определяется не только объемом знаний, полученных в аудитории. Важно, насколько выпускник умеет применять эти знания на практике, принимать ответственные решения и быстро включаться в реальные процессы организации. Для этого работодатель должен быть полноценным участником образовательного процесса. Партнерство с Банком „Уралсиб“ позволит объединить фундаментальную подготовку Академии с экспертизой одного из ведущих участников финансового рынка, расширить возможности для практики и стажировок, вовлечь специалистов банка в работу со студентами. Именно так формируются востребованные профессионалы, способные развиваться вместе с отраслью и вносить вклад в укрепление кадрового потенциала страны», — отметил проректор Президентской академии Владимир Колодкин.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 сентября 2026 года насчитывает 188 точек продаж и 1090 банкоматов.