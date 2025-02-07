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Аналитика ВТБ: сбережения россиян увеличатся до 68 трлн

В 2025 году рынок сбережений продолжит стабильно расти. По итогам первого полугодия рынок сбережений в России преодолеет отметку в 60 трлн рублей, а по итогам всего года вырастет на 21% и превысит 68 трлн. Таков прогноз аналитиков ВТБ. Портфель розничных пассивов банка к концу года вырастет на треть, до 13,3 трлн рублей.

Большую часть в структуре сбережений россиян занимают вклады. Вкладчики стремятся как можно больше средств аккумулировать на депозитах, текущие ставки по которым обеспечивают высокую доходность.

«Рынок вкладов и накопительных счетов в нашей стране демонстрирует рекордный рост. Время вкладчика продолжается», — прокомментировала Ольга Сердюкова, заместитель руководителя департамента сбережений и зачислений банка ВТБ.