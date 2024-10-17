Мнения экспертов и отзывы сотрудников Novabev Group (НоваБев Групп): стоит ли идти туда работать

Проанализировали десятки отзывов сотрудников компании НоваБев Групп. Изучили условия работы на заводах, складах, в магазинах и офисах работодателя. Стоит ли устраиваться в компанию сегодня.

Novabev Group — российский производитель и импортер алкогольной продукции. Компания также развивает пищевое направление и расширяет розничную сеть. В частности, растет количество принадлежащих группе магазинов «ВинЛаб».

На предприятиях компании занято более 13 тыс. человек. При этом она ведет набор персонала на офисные, производственные и другие позиции. Мы проанализировали отзывы сотрудников НоваБев Групп и изучили условия труда в компании. Поговорим о том, стоит ли идти туда работать и к чему стоит подготовиться при трудоустройстве.

Что важно знать о компании

Novabev Group работает с 1999 года, располагает одним из самых крупных производств алкогольной продукции в стране, а ее розничная сеть «ВинЛаб» является ретейлером № 4 в алкогольном сегменте. Среди популярных брендов компании Beluga, «Архангельская» и «Золотой резерв». Компания также импортирует свыше 100 марок спиртосодержащих напитков из 15 стран мира.

В число активов компании входят:

10 производств, включая пищевые;

свыше 1 900 розничных магазинов;

более 10 складов и 4 распределительных центра.

Головной офис компании находится в Москве, представительства открыты во многих городах России. Сегодня Novabev Group развивает не только алкогольное, но и пищевое производство, параллельно расширяя собственную розничную сеть по всей территории страны. В том числе на Дальнем Востоке.

Кадровая политика и открытые вакансии

Компания ведет непрерывный наем персонала. Прежде всего, ввиду расширения бизнеса. Она также реализует программы обучения сотрудников, фактически выращивая специалистов нужной квалификации внутри компании.

Наем ведется по трем ключевым направлениям:

Алкогольное. Пищевое. IT & E-Com.

Открытые вакансии есть практически на всех производственных площадках и складских комплексах: ищут операторов линии розлива, комплектовщиков, кладовщиков, купажистов и специалистов других профилей; непрерывный наем ведется и в магазинах «ВинЛаб» — здесь открыты вакансии продавцов-консультантов, работников торгового зала и администраторов.

Актуальны и «офисные» вакансии — по отзывам сотрудников в НоваБев Групп работают менеджеры по продажам, IT-специалисты, логисты, маркетологи и другие. Полный перечень открытых вакансий есть на hh.ru.

Стоит ли устраиваться в НоваБев Групп

Эксперты отмечают постоянное совершенствование кадровой политики работодателя. В отзывах сотрудников Novabev Group отмечаются следующие преимущества:

трудоустройство по ТК РФ;

помощь наставников и комфортная адаптация;

обучение и перспективы роста;

система премирования;

уровень доходов выше средних в регионах присутствия компании.

Из недостатков НоваБев Групп сотрудники отмечают требовательность руководства и высокую интенсивность работы. Отдельным специалистам также не нравятся посменные графики и раннее начало рабочего на «пятидневке». Однако чаще персонал предприятий и офисов компании делится положительными впечатлениями о работодателе. В частности, отмечая коллектив, лояльность и перспективы роста.