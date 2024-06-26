Зачем проверять контрагента по ИНН перед началом сотрудничества?

Проверка контрагента перед началом сотрудничества — эффективный способ защититься от недобросовестных организаций и финансовых рисков. Эксперты портала Выберу.ру рассказали, зачем нужно проверять потенциальных партнёров и на что следует обращать внимание.
Главные причины для проверки контрагентов
Проверка компании по ИНН позволяет узнать основные сведения и реквизиты организации, разрешённые виды деятельности, опыт в исполнении госконтрактов, наличие лицензий, данные об исполнительных производствах, оценить финансовое состояние.
Получение таких сведений позволяет избежать рисков, среди которых
- Финансовые потери. Взаимодействие с ненадёжным партнёром может стать причиной потери денег из-за неисполнения контрагентом договорных условий, а также банкротства организации.
- Налоговые риски. Если налоговая служба посчитает выгоду от сделки необоснованной, может доначислить налог и выписать штраф.
- Уголовные риски. Сделки с подозрительными организациями могут признать мошенническими. Кроме того, проверяющие органы могут усмотреть в таких действиях уклонение от уплаты налогов. Это грозит уголовным преследованием.
- Ограничения на банковское обслуживание. При выявлении сомнительных операций банки имеют право наложить на счёт блокировку.
- Репутационные риски. Недобросовестный партнёр, сорвавший сделку, может поставить под удар репутацию компании, если сорвутся договорные отношения с другими участниками бизнеса.
Проверка потенциального партнёра — обязанность любой компании. Если контрагент окажется неблагонадёжным, последствия затронут и вас.
На что обратить внимание
В процессе проверки можно получить сведения, которые позволят сделать выводы о надёжности и честности контрагента. Обратите внимание на следующие параметры:
- Наличие разрешительных документов на ведение деятельности, а также лицензий, если компания занимается лицензируемыми видами бизнеса.
- Отсутствие информации о запущенной процедуре реорганизации, процедуре банкротства физического лица (если контрагент ИП) или юрлица, судебных разбирательствах, крупных долговых обязательствах.
- Срок ведения бизнеса. Если компания открылась менее года назад, работать с ней может быть рискованно.
- Контрагент не должен быть зарегистрирован по массовому адресу. В противном случае велика вероятность его неблагонадёжности.
- Коды ОКВЭД должны соотноситься с реальными направлениями деятельности организации.
- Интересы компании должно представлять уполномоченное лицо. Следует проверить статус человека, подписывающего контракт.
- Штат сотрудников. Если компания ведёт масштабный бизнес, она должна иметь соответствующий штат.
- Финансовые показатели. Проанализируйте показатели величины уставного капитала, выручки, чистой прибыли.
Чем крупнее сделка, тем тщательнее следует подходить к проверке потенциального партнёра. Это позволит защититься от многих рисков и избежать финансовых потерь.