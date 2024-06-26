Зачем проверять контрагента по ИНН перед началом сотрудничества?

Проверка контрагента перед началом сотрудничества — эффективный способ защититься от недобросовестных организаций и финансовых рисков. Эксперты портала Выберу.ру рассказали, зачем нужно проверять потенциальных партнёров и на что следует обращать внимание.

Главные причины для проверки контрагентов

Проверка компании по ИНН позволяет узнать основные сведения и реквизиты организации, разрешённые виды деятельности, опыт в исполнении госконтрактов, наличие лицензий, данные об исполнительных производствах, оценить финансовое состояние.

Получение таких сведений позволяет избежать рисков, среди которых

Финансовые потери. Взаимодействие с ненадёжным партнёром может стать причиной потери денег из-за неисполнения контрагентом договорных условий, а также банкротства организации.

Налоговые риски. Если налоговая служба посчитает выгоду от сделки необоснованной, может доначислить налог и выписать штраф.

Уголовные риски. Сделки с подозрительными организациями могут признать мошенническими. Кроме того, проверяющие органы могут усмотреть в таких действиях уклонение от уплаты налогов. Это грозит уголовным преследованием.

Ограничения на банковское обслуживание. При выявлении сомнительных операций банки имеют право наложить на счёт блокировку.

Репутационные риски. Недобросовестный партнёр, сорвавший сделку, может поставить под удар репутацию компании, если сорвутся договорные отношения с другими участниками бизнеса.

Проверка потенциального партнёра — обязанность любой компании. Если контрагент окажется неблагонадёжным, последствия затронут и вас.

На что обратить внимание

В процессе проверки можно получить сведения, которые позволят сделать выводы о надёжности и честности контрагента. Обратите внимание на следующие параметры:

Наличие разрешительных документов на ведение деятельности, а также лицензий, если компания занимается лицензируемыми видами бизнеса.

Отсутствие информации о запущенной процедуре реорганизации, процедуре банкротства физического лица (если контрагент ИП) или юрлица, судебных разбирательствах, крупных долговых обязательствах.

Срок ведения бизнеса. Если компания открылась менее года назад, работать с ней может быть рискованно.

Контрагент не должен быть зарегистрирован по массовому адресу. В противном случае велика вероятность его неблагонадёжности.

Коды ОКВЭД должны соотноситься с реальными направлениями деятельности организации.

Интересы компании должно представлять уполномоченное лицо. Следует проверить статус человека, подписывающего контракт.

Штат сотрудников. Если компания ведёт масштабный бизнес, она должна иметь соответствующий штат.

Финансовые показатели. Проанализируйте показатели величины уставного капитала, выручки, чистой прибыли.

Чем крупнее сделка, тем тщательнее следует подходить к проверке потенциального партнёра. Это позволит защититься от многих рисков и избежать финансовых потерь.