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Зачем проверять контрагента по ИНН перед началом сотрудничества?

Проверка контрагента перед началом сотрудничества — эффективный способ защититься от недобросовестных организаций и финансовых рисков. Эксперты портала Выберу.ру рассказали, зачем нужно проверять потенциальных партнёров и на что следует обращать внимание.

Главные причины для проверки контрагентов

Проверка компании по ИНН позволяет узнать основные сведения и реквизиты организации, разрешённые виды деятельности, опыт в исполнении госконтрактов, наличие лицензий, данные об исполнительных производствах, оценить финансовое состояние.

Получение таких сведений позволяет избежать рисков, среди которых

  • Финансовые потери. Взаимодействие с ненадёжным партнёром может стать причиной потери денег из-за неисполнения контрагентом договорных условий, а также банкротства организации.
  • Налоговые риски. Если налоговая служба посчитает выгоду от сделки необоснованной, может доначислить налог и выписать штраф.
  • Уголовные риски. Сделки с подозрительными организациями могут признать мошенническими. Кроме того, проверяющие органы могут усмотреть в таких действиях уклонение от уплаты налогов. Это грозит уголовным преследованием.
  • Ограничения на банковское обслуживание. При выявлении сомнительных операций банки имеют право наложить на счёт блокировку.
  • Репутационные риски. Недобросовестный партнёр, сорвавший сделку, может поставить под удар репутацию компании, если сорвутся договорные отношения с другими участниками бизнеса.

Проверка потенциального партнёра — обязанность любой компании. Если контрагент окажется неблагонадёжным, последствия затронут и вас.

На что обратить внимание

В процессе проверки можно получить сведения, которые позволят сделать выводы о надёжности и честности контрагента. Обратите внимание на следующие параметры:

  • Наличие разрешительных документов на ведение деятельности, а также лицензий, если компания занимается лицензируемыми видами бизнеса.
  • Отсутствие информации о запущенной процедуре реорганизации, процедуре банкротства физического лица (если контрагент ИП) или юрлица, судебных разбирательствах, крупных долговых обязательствах.
  • Срок ведения бизнеса. Если компания открылась менее года назад, работать с ней может быть рискованно.
  • Контрагент не должен быть зарегистрирован по массовому адресу. В противном случае велика вероятность его неблагонадёжности.
  • Коды ОКВЭД должны соотноситься с реальными направлениями деятельности организации.
  • Интересы компании должно представлять уполномоченное лицо. Следует проверить статус человека, подписывающего контракт.
  • Штат сотрудников. Если компания ведёт масштабный бизнес, она должна иметь соответствующий штат.
  • Финансовые показатели. Проанализируйте показатели величины уставного капитала, выручки, чистой прибыли.

Чем крупнее сделка, тем тщательнее следует подходить к проверке потенциального партнёра. Это позволит защититься от многих рисков и избежать финансовых потерь.