Зачем сдавать анализы на скрытые половые инфекции

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Частота заболеваний половыми инфекциями прочно закрепилась на втором месте в структуре инфекционных заболеваний и уступает только инфекциям верхних дыхательных путей. Не имея явных проявлений, возбудители ИППП разрушают клетки репродуктивных органов и могут приводить к серьезным проблемам репродуктивного здоровья у женщин и мужчин.
Бесплодие, хронический простатит, половая дисфункция у мужчин, выкидыши, замершие беременности, бесплодие у женщин.
Выявить такие инфекции можно, если сдать анализы на ИППП. С помощью этих исследований удается выявить возбудителей бактериального, вирусного, грибкового происхождения, установить точный диагноз и начать своевременное лечение.
Большинство половых инфекции протекают скрыто или имеют скудную клиническую симптоматику. В такой ситуации только ежегодное профилактическое обследование на половые инфекции методом ПЦР помогает выявить болезнь.
Сдать анализы на ИППП в СПб можно в медицинских организациях государственной и частной формы собственности.
Какой материал берут для анализов
Чтобы выявить инфекции, которые передаются половым путем, на исследование берется моча, кровь, соскоб из ротовой полости или выделения из уретры, влагалища. Доступно несколько типов диагностики. Каждое отличается чувствительностью, информативностью и длительностью проведения. Какое именно лучше, можно узнать на приеме гинеколога или уролога.
Основные анализы на половые инфекции:
Какие сдавать анализы на ИППП, врач определяет индивидуально в зависимости от присутствующей клинической картины.
В каких случаях сдают анализы на половые инфекции:
Своевременное обследование позволяет точно установить диагноз и пройти эффективный курс лечения, избежав нежелательных последствий — воспалительных патологий репродуктивных органов, бесплодия, онкологических опухолей.
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