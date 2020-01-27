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11:17, 27 января 2020 74

Зачем сдавать анализы на скрытые половые инфекции

Зачем сдавать анализы на скрытые половые инфекции

Частота заболеваний половыми инфекциями прочно закрепилась на втором месте в структуре инфекционных заболеваний и уступает только инфекциям верхних дыхательных путей. Не имея явных проявлений, возбудители ИППП разрушают клетки репродуктивных органов и могут приводить к серьезным проблемам репродуктивного здоровья у женщин и мужчин.

Бесплодие, хронический простатит, половая дисфункция у мужчин, выкидыши, замершие беременности, бесплодие у женщин.

Выявить такие инфекции можно, если сдать анализы на ИППП. С помощью этих исследований удается выявить возбудителей бактериального, вирусного, грибкового происхождения, установить точный диагноз и начать своевременное лечение.

Большинство половых инфекции протекают скрыто или имеют скудную клиническую симптоматику. В такой ситуации только ежегодное профилактическое обследование на половые инфекции методом ПЦР помогает выявить болезнь.

Сдать анализы на ИППП в СПб можно в медицинских организациях государственной и частной формы собственности.

Какой материал берут для анализов

Чтобы выявить инфекции, которые передаются половым путем, на исследование берется моча, кровь, соскоб из ротовой полости или выделения из уретры, влагалища. Доступно несколько типов диагностики. Каждое отличается чувствительностью, информативностью и длительностью проведения. Какое именно лучше, можно узнать на приеме гинеколога или уролога.

Основные анализы на половые инфекции:

  • микроскопия мазков — показывает такие инфекции, как кандидоз, трихомоноз, гонорея;
  • соскоб со слизистых для выделения ДНК возбудителей методом ПЦР — выявляет любые инфекции;
  • ИФА — определяет иммунные комплексы к патогенам, позволяет точно диагностировать ВИЧ, гепатит, сифилис;
  • бактериологический посев — выделяет живых возбудителей и помогает подобрать наиболее эффективный по чувствительности антибиотик для лечения.

Какие сдавать анализы на ИППП, врач определяет индивидуально в зависимости от присутствующей клинической картины.

В каких случаях сдают анализы на половые инфекции:

  • после незащищенного сексуального контакта;
  • появление симптомов половых инфекций — обильные, с неприятным запахом выделения, боли внизу живота и паху, жжение и зуд в интимной зоне, дискомфорт при мочеотделении, увеличение паховых лимфоузлов;
  • смена партнера;
  • подготовка к беременности;
  • перед гинекологическими вмешательствами УЗИ ГСС, установки внутриматочного контрацептива ВМС, абортом СПб.

Своевременное обследование позволяет точно установить диагноз и пройти эффективный курс лечения, избежав нежелательных последствий — воспалительных патологий репродуктивных органов, бесплодия, онкологических опухолей.


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