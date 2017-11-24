Время доступных новостроек скоро пройдет

На рынке новостроек вновь грядут перемены. Еще не успел в полную силу заработать компенсационный фонд дольщиков, куда строительные компании перечисляют 1,2% от стоимости каждой реализованной квартиры, на государственном уровне возникла новая идея.

Речь идет о постепенном, в течение трех лет, отказе от механизма долевого строительства. Его планируют заменить так называемым проектным финансированием, при котором жилье можно купить только в готовом доме, а все расходы на возведение объекта обязан взять на себя застройщик, используя либо кредитные, либо собственные средства.

До 15 декабря правительство должно представить «дорожную карту» поэтапной отмены «долевки».

Авторы концепции видят смысл очередного передела рынка в максимальной защите покупателей жилья. Тем не менее, предложенные новации уже вызвали неоднозначную реакцию не только в девелоперской, но и в риэлторской среде.

Работать по новым правилам смогут далеко не все

«С одной стороны, в рамках новой схемы будет приобретаться готовый объект, и покупатель уже будет не дольщиком, а собственником своего жилья», — считает директор Центральной ипотечной корпорации Александр Ефремов.

Впрочем, очевидно, что работать по новым правилам смогут далеко не все рязанские застройщики.

«Многие мелкие компании, скорее всего, уйдут с рынка в связи с невозможностью конкурировать при данных условиях. Что же касается крупных строительных компаний, то на них это мало повлияет, так как у них есть свои немалые активы, плюс — возможность взять у банков крупный кредит, — считает Ефремов. Если говорить об укреплении компаний, то, думаю, что в связи с изменением законодательства многие строительные компании окончательно превратятся в холдинги, где каждый ЖК будет оформлен на отдельное юридическое лицо, которое будет входить, в свою очередь, в группу компаний».

«Если в строительстве домов будут активно использоваться банковские кредиты, то требования к заемщикам, то есть к девелоперским компаниям, будут достаточно жесткими. На рынке выживут крупные игроки, хотя объемы строительства вероятнее всего сократятся. Все свои издержки, в том числе и платежи по кредитам, компании вложат в стоимость квадратного метра, а это означает неизбежное существенное повышение цен на новостройки после введения проектного финансирования», — полагает директор Рязанского регионального филиала агентства недвижимости «Этажи» Ольга Котова.

У рязанцев есть шанс приобрести качественное жилье

Эксперт считает, что «наибольшие шансы остаться на рынке имеют компании с мощным финансовым фундаментом, которые уже сейчас смогут воспользоваться благоприятным моментом и на фоне рекордно низких ставок по ипотеке обеспечить высокие объемы продаж, по пока еще действующей схеме долевого строительства».

В условиях, когда на территории Рязани строятся около 100 многоквартирных домов, рязанцы имеют все возможности выбрать надежного застройщика, сочетающего высокое качество строительства, привлекательные условия покупки и строгое соблюдение сроков сдачи объекта.

Профессионалы рязанского рынка недвижимости сходятся во мнении, что вероятное сокращение числа застройщиков и уменьшение объемов возводимого жилья, при сохранении уровня спроса, может привести к росту цен квартир в новостройках на 10-20%. До того, как новый механизм проектного финансирования заработает, у рязанцев есть шанс приобрести качественное жилье в строящихся домах на весьма привлекательных условиях. Однако, с решением квартирного вопроса стоит поторопиться, ведь сегодняшние доступные цены скоро уйдут в прошлое.