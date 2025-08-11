Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Борках

Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего вечера. Первыми в заплыве приняли участие спортсмены в мужском и женском зачетах. Всего — более 100 спортсменов. Главный судья «Рязанского Лукоморья» Анна Зуева объяснила, что трасса довольно сложная, но все участники индивидуального заплыва прошли ее успешно. Важную роль играли размер сапа, а также соблюдение правил заплыва.

Больше восьми тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Борках, который второй год подряд устраивает «Зеленый сад». В субботу, 9 августа, корреспондент РЗН. Инфо была на площадках фестиваля, пообщалась с участниками и узнала, кто одержал победу в гонках: индивидуальной и командной.

Гостем из Беларуси на фестивале стал Станислав Вулканов — сап-путешественник, который прошел Волгу за 100 дней. Он рассказал, что накануне фестиваля сплавился по реке Оке, чтобы почувствовать воду. Дистанцию посчитал необычной, в спорте обычно сталкивается с другими.

«Здесь была „змейка“, это интересно и непривычно. Мы стартовали каждые 15 секунд, поэтому было меньше проблем. Ведь когда устраивается массовый старт, часто участники падают, сложнее выдать хороший результат. Хочу приехать на третий фестиваль, ведь здесь много друзей. Чем больше подобных мероприятий, тем активнее развивается спорт», — рассказал Вулканов.

Победительница всероссийских сап-соревнований Татьяна Шабаева рассказала, что такая короткая дистанция для нее — вызов, ведь она марафонец. Самым большим расстояние, которое она прошла на сапе, стали 106 км по реке Пре. В сегодняшнем заплыве, по словам Татьяны, была ожесточенная борьба, и всем участникам вне зависимости от опыта пришлось трудно.

После состоялся детский заплыв в маскарадных костюмах. Самым младшим из более чем 70 участников детей стал трехлетний ребенок, который плыл на сапе с папой. На воду в Борках сошли рязанский Косопуз, Бабки-Ежки, Кощеи, лебеди, пират, ученые коты, гриб с глазами, Леший, старик Хоттабыч, русалки. Костюмы были разнообразные, некоторые дети украшали и сапы. После состоялся командный заплыв. В нем приняли участие 87 команд.

Елизавета и Анна плыли в составе команды фитнес-клуба «Олимпус». Стартовать им пришлось в непогоду — шел ливень, дул сильный ветер. Но дождь спортсменам не помешал. Они заметили только плюсы — по сравнению с прошлым годом трасса лучше размечена, более удобно обустроена часть со «змейкой». Анна была рада арке «Финиш».

"Трасса интересная, мы уже участвовали в прошлом году. Хотелось бы больше сложности в следующем году — можно было бы сделать «змейку» поуже", — пожелала Елизавета.

«Подготовка к заплыву длилась более двух месяцев. У нас, например, есть считывающие устройства, которые фиксируют чипы, которые прикреплены на спинах участников. И конечно же, мы все в первую очередь думаем о безопасности — все участники в жилетах», — отметила Зуева.

После заплывов состоялся турнир по сап-поло. Цель игры — забивать голы в ворота противника, используя только весло. Гол при этом засчитывается, если мяч забит из положения стоя на доске. Часть соревнований проходила под проливным дождем, но это не мешало ни болельщикам, ни участникам. На импровизированных трибунах у зрителей были любимчики, которым аплодировали или выкрикивали советы. В турнире участвовали 10 команд и разгромную победу одержал коллектив «САПфиры». Второе и третье место команды «САПротивление» и «Апельсинки».

Как рассказал управляющий директор «Зеленого сада», Андрей Оришкевич, Рязань одномоментно стала международной столицей сап-серфинга, ведь участие в фестивале приняли спортсмены из Москвы, Тулы, Воронежа, Беларуси. Он также поделился, что в следующем году и сам рискнет принять участие в заплыве.

«У меня спортивный комплект готов… Очень здорово, что мы культивируем тематику Лукоморья, Луковского леса, чтобы дети знали, почитали и интересовались своей родной культурой с юношества», — отметил директор.

Параллельно с соревновательной частью, около главной сцены проходила развлекательная программа для детей. На площадке работали аниматоры, которые устраивали игры и конкурсы. Кощей Бессмертный раздавал детям монеты из своего сундука. Также на площадке проводили мастер-классы: дети лепили из пластилина героев сказок, расписывали кокошники и создавали аппликации «Избушка на курьих ножках».

Внимание гостей привлекли и интерактивные зоны. Гигантский тетрис и дартс «Найди смерть Кощея в шарике» развлекали детей. Для самых смелых подготовили зоны стрельбы из лука и борьбы на мечах. Все аттракционы сопровождали опытные инструкторы.

В секторе Бабы Яги показали спектакль «Колобок». Там же состоялось шоу мыльных пузырей.

К вечеру на сцену вышла кавер-группа «ТРИИЮЛЯ», которая зажгла публику неумирающими хитами под открытым небом.

В конце мероприятия депутат рязгордумы Павел Аверин поприветствовал спортсменов и зрителей и рассказал, что через охранную рамку фестиваля прошло более 16 тысяч человек. Это говорит об огромном масштабе спортивного праздника.

Затем были объявлены победители гонок. Лучшими в мужском и женском индивидуальном зачете стали Степан Базаров и Анна Поморина. В командном первенстве победили московские гости.

Капитан команды Евгений Сергеев поделился, что подготовка к заплыву шла серьезная — в первую очередь нужно было быть бодрыми и выспавшимися. Ему и команде понравился формат фестиваля «для взрослых и детей».

«Здесь мы в первый раз все. Дистанция идеальная, три километра — и не много и не мало. Здесь были и повороты, и „змейка“, было максимально интересно. Про фестиваль среди сап-серферов знают давно, рассказали друзья энтузиасты, которые были здесь в 2024. Решили приехать», — рассказал Егоров.

Победители получили медали и денежные призы. Лучшая команда увезла с собой переходящий кубок.