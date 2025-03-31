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В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и прогрессивное образование для ребенка?
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы на 2025/2026 учебный год.

Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы на 2025/2026 учебный год.

Ваш малыш скоро станет первоклассником? Напомним, что с 1 апреля в школах России начинается запись детей в 1-й класс на учебный год 2025/2026. Самое время выбрать подходящую школу. С одной стороны, что тут сложного — пошел в ближайшую и всё. С другой стороны — хочется дать своему ребенку всё самое лучшее, помочь ему раскрыть свои способности и стать успешным в жизни. Для этого есть специальные школы, где детей готовят к будущему. Это как школа для супергероев, только для детей. Яркий пример — TOP IT SCHOOL.

Немного о супершколе TOP IT SCHOOL

Это современная частная школа, где применяют прогрессивный подход к образованию. Ее программа соответствует федеральным государственным образовательным стандартам и предполагает углубленное изучение IT и английского языка с 1-го класса. Школа входит в крупную федеральную сеть образовательных центров «Академия ТОП». На базе Академии успешно работают более 260 филиалов дополнительного образования для детей и взрослых. Открыт IT-колледж (130 филиалов), создан IT-университет (15 филиалов), действует языковая академия (20 филиалов), проводятся междугородние и международные детские лагеря.

Объявлен набор детей на 2025/2026 учебный год в:

Как уже освоить этот «инглиш»

Здесь, начиная с 1-го класса, ежедневно проходят занятия по английскому языку. Предусмотрено большое количество практических занятий. Кроме этого, есть разговорный клуб Speaking Club и театральная студия English Drama. Всё это гарантирует полноценное погружение в языковую среду и прогресс в изучении английского в TOP IT SCHOOL.

Покоряем просторы IT- вселенной

В частной школе есть предметы, которые не всегда преподают в обычном образовательном учреждении. Например: программирование, создание мобильных приложений, 3D-моделирование, разработка игр, робототехника, создание сайтов, дизайн, фото- и видеосъемка. Отличается и учебный процесс:

  • у каждого ребенка свое рабочее место в компьютерной лаборатории, где дети активно используют компьютер для подготовки проектов;
  • фото- и видео лаборатории, в которых проводятся тематические занятия;
  • современные оснащенные лаборатории робототехники;
  • использование VR-очков для познания мира.

Большинство детей слышали об IT как о востребованной специальности, поэтому с малых лет проявляют интерес к изучению предметов из этой сферы. Основные учебные блоки, которые реализует программа в школе, раскрывают возможности IT-технологий, в том числе их применение в различных профессиях.

Дополнительные суперсилы не помешают

Кроме основных предметов, дети развивают soft-skills, или мягкие навыки. Например, эмоциональный интеллект, критическое мышление, лидерские качества, коммуникабельность, умение работать в команде, ораторские навыки, финансовую грамотность. Всё это помогает ребенку обрести уверенность в себе, в своих способностях и учит взаимодействовать с другими.

Никакого буллинга, только дружеская атмосфера

TOP IT SCHOOL заботится о том, чтобы в школе была психологически комфортная атмосфера. Для этого в программу включены занятия по развитию личности и командообразованию. Их проводят педагоги-психологи с большим опытом работы. Именно в такой теплой и дружеской среде раскрывается многогранный потенциал ребенка.

Как проходит обучение в школе с прогрессивным подходом

Занятия проходят в малокомплектных классах до 16 человек. В комфортной обстановке дети получают знания и развивают свои способности. Домашние задания ученикам делать не нужно, поскольку они всё успевают выполнить в школе под контролем опытных учителей и тьюторов. Насыщенная программа предполагает перерывы на отдых и приемы пищи. Здесь предусмотрено сбалансированное трехразовое питание, меню разработано с учетом возрастных особенностей детей. На протяжении учебного года родители получают еженедельные дайджесты об успехах и успеваемости ребенка по каждому предмету.

Для всех, кто хочет своими глазами увидеть TOP IT SCHOOL, 12 апреля в 14:00 состоится День открытых дверей. На мероприятии вы сможете получить всю необходимую информацию о программе, условиях поступления и лично задать вопросы директору.

Запись по телефону +7 (4912) 77-59-02 или на сайте clck.ru/3JjVtU. Количество мест на 2025/2026 учебный год ограничено.