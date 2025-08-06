В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»

Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Горьковской библиотеке. На пресс-конференции во вторник, 5 августа, была корреспондент РЗН. Инфо.

Основной целью проведения соцкампании в России является повышение грамотности и уровня правосознания всех участников дорожного движения. Упор в Рязанской области сделают на пешеходов.

Врио начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по региону Сергей Моксвин рассказал о статистике. В 2025 году только в Рязанской области по вине пешеходов произошло 60 ДТП, в авариях погибли девять человек, ранения получили 55.

За 2024 год по всей России зарегистрировано свыше 34 тысяч аварий с участием пешеходов.

«Основные нарушения ПДД пешеходами, которые послужили причинами аварий: переход проезжей части вне пешеходного перехода, неподчинение сигналам регулирования и нахождение на проезжей части не для перехода дороги», — отметил Моксвин.

Также отмечен рост ДТП по вине водителей: с 47 в 2024 году до 52 в 2025 году. В таких авариях в этом году погибли три человека, 50 получили травмы.

Замминистра транспорта Рязанской области Антонина Черских ответила на вопрос о мерах, реализуемых для повышения безопасности на дорогах. Она рассказала о строительстве надземного пешеходного перехода на автодороге регионального значения — Муромское шоссе, а также о том, что построены 80 километров линий электроосвещения в 35 населенных пунктах и проложены 20 километров пешеходных дорожек.

Заместитель министра образования Лидия Родина отметила рост интереса у детей и подростков к мотоциклам и электросамокатам, особенно летом.

Ее мнение подтвердили заведующая детского сада № 146 Елена Закусило и директор лицея № 4 Ирина Масалова. Они рассказали о мероприятиях, которые уже реализуются в образовательных учреждениях для формирования у детей правильного поведения на дорогах и соблюдения правил дорожного движения.

Эксперт проекта «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ» Алина Емелина отметила необходимость комплексных решений. Программа кампании охватывает основные проблемные вопросы — безопасность на нерегулируемых переходах, передвижение по обочинам, обучение детей и взрослых основам безопасности на дорогах, а также безопасное передвижение в темное время суток и обязательное использование светоотражающих элементов.

Пропагандистские мероприятия соцкампании пройдут в общественных местах: парках, ТРЦ, у пешеходных переходов и в МФЦ. Кампания запланирована на два периода — летний и осенний.

«Также проведем работу на автозаправочных станциях с водителями через игровые взаимодействия с обучающими стендами, в автошколах и социальных сетях. Молодежи будут предложены челленджи по созданию контента о безопасном поведении на дорогах», — отметила Емелина.

Все участники мероприятий получат раздаточные материалы — брелки и шнурки со световозвращающими элементами.

«Мы надеемся, что кампания улучшит статистику соблюдения правил дорожного движения, снизит количество травм и смертельных случаев на дорогах», — подчеркнула эксперт.

Замминистра здравоохранения региона Владимир Хоминец отметил, что в Рязани уже открыты центры обучения населения оказанию первой медицинской помощи. В 2023 году обучение прошли уже около 54 тысяч человек; ожидается, что к концу года их число превысит 100 тысяч рязанцев. По его словам, это также важно для повышения безопасности на дорогах.

Общероссийская социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ» стала одним из ключевых инструментов федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Кампания реализуется в 40 субъектах России.