В новый год в новом статусе. РГМЭК стала Агрегатором управления спросом на электрическую энергию

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В рамках проведения в 2020 году пилотного проекта для снижения затрат на электроэнергию 30 декабря 2019 года Системный оператор Единой энергетической системы России подвел итоги конкурентного отбора исполнителей услуг по управлению спросом на электрическую энергию на I квартал 2020 года. По итогам процедуры отобрали заявки 47 участников, в числе победителей — ООО «РГМЭК».
С 1 января 2020 года первые потребители, обслуживаемые Рязанской городской муниципальной энергосбытовой компанией, в том числе теперь и в качестве Агрегатора управления спросом на электрическую энергию, участвуют в оперативном самостоятельном снижении электропотребления в рабочие дни (от 1 до 5 раз в месяц) в часы пиковой нагрузки энергосистемы, указанные Системным оператором.
Объем (МВт) и длительность снижения (2 часа или 4 часа подряд) электропотребления самостоятельно выбирает потребитель. За оказание данного вида услуги потребитель получает оплату в рамках договора оказания услуг по изменению нагрузки, заключенного с Агрегатором управления спросом на электрическую энергию.
ООО «РГМЭК» приглашает потребителей принять участие в 2020 году в пилотном проекте по управлению спросом на электрическую энергию.
В случае заинтересованности необходимо направить в ООО «РГМЭК» письмо в произвольной форме по адресу электронной почты opr@rgmek.ru; ope@rgmek.ru, или обратиться по телефонам
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