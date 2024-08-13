В Борках провели соревнования по сапбордингу «Рязанское Лукоморье»

В соревнованиях на сапах участвовали 26 команд, в каждой по четыре человека. Спортсменам было необходимо проплыть два круга по Борковскому затону.

ГК «Зеленый сад» организовала соревнования по сапбордингу «Рязанское Лукоморье». Заплыв состоялся на Борковском затоне. Корреспондент РЗН. Инфо посетил мероприятие в воскресенье, 11 августа.

В соревнованиях на сапах участвовали 26 команд, в каждой по четыре человека. Спортсменам было необходимо проплыть два круга по Борковскому затону. Дополнительно на одном из участков водной трассы предстояло выполнить «змейку», аккуратно объезжая буйки.

Депутат рязгордумы и координатор фестиваля Павел Аверин рассказал, что идея турнира по сапбордингу родилась одновременно у нескольких человек из руководства «Зеленого сада». Как он отметил, зимой на Борковском карьере уже не в первый раз проходит турнир по подледному лову, посвященному 23 февраля. На этот раз летний спортивный праздник решили приурочить ко Дню строителя.

«Как спортивный журналист в недавнем прошлом, я не мог эту идею не поддержать. Сапбординг сейчас востребованное дело и среди молодежи, и среди людей постарше. Идея была высказана, и руководство группы компаний „Зеленый сад“ выделило существенно материальное обеспечение для её реализации. Я поднял вопрос призового фонда. Сказал, что он должен быть солидным. Совсем скоро подобные мероприятия будут для рязанцев обыденностью», — рассказал Аверин.

Кроме того, он анонсировал соревнования на водных скутерах, которые должны пройти в ближайшее время на этом же месте.

Участники

На старт спортсмены выходили согласно жеребьевке. Результат команды считался по времени финиша последнего участника. Лучшее показанное время: от 30 до 35 минут. Организаторы подумали о безопасности и удобстве участников: без жилетов ни один спортсмен на воду не выходил, кроме того, можно было бесплатно получить оборудование, если своего сапа у участника не было.

Александр из команды Рязанского государственного радиотехнического университета перед началом старта опасался ветра на воде. Погода во время старта была пасмурная, даже шел дождь. Александр освоил сап около года назад, но в соревнованиях участвовал в первый раз.

«На сапе я в основном отдыхаю. Теперь захотелось посоревноваться. Ни разу не был на Борковском затоне, но вот Алексей Владимирович, капитан команды, недавно проводил здесь тренировку, говорит, ему понравилось», — рассказал Александр.

Капитан команды радиоуниверситета Алексей в свою очередь рассказал, что устойчивых сапов не бывает — перевернуться и упасть в воду можно с любого вне зависимости от технических характеристик.

Анастасия и Елена из команды завода «Шинглас» признались, что участвовать в соревнованиях решились «на ура». Считают, что поговорка о том, что главное не победа, а участие — очень важной момент для любых соревнований, которые всегда сближают и сплачивают коллектив.

«На сапах у нас богатый опыт, на них уверенно стоим уже больше двух лет. Очень хотели участвовать! Нужна была команда, быстро ее собрали, добавили в наш женский коллектив двух мужчин. Выходные с коллегами на природе провести — чудесно. Недавно сплавлялись на сапах на Борковском затоне, вода приятная, держит хорошо. Настрой у нас на победу», — рассказала Анастасия.

Елена добавила, что ей проще стоять на широком сапе — он считается любительским. Узкие борды добавляют маневренности и скорости, но на них сложнее устоять.

Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич во время награждения отметил, что влюблен в сапы и поддерживает рязанцев в стремлении заниматься спортом. Он рассказал о планах на чемпионат по волейболу и футболу на прибрежной территории Борковского затона.

«Теперь мы чаще будем проводить спортивные мероприятия, в том числе для городских команд. Это помогает сплотить коллективы рязанских предприятий», — отметил Оришкевич.

Победители

Победителем турнира стал коллектив «Рязаньторгтехники». Как рассказали члены команды, взят первое место помог опыт. Константин, которому уже 72 года, поделился, что все спортсмены занимаются любительским рафтингом и являются туристами с большим стажем. Перед стартом, он рассказывал, что на победу не надеялся, но применил некоторые хитрости. например, отдал самый быстрый сап наименее подготовленному участнику команды.

Погода тоже стала преимуществом для «Рязаньторгтехники». Когда другие участники опасались ветра и дождя, Нина из команды призналась, что ветреное и пасмурное состояние природы — лучшее для таких соревнований. По ее словам, если бы палило солнце, то пот на глазах сильно мешал при ориентировании на воде.

«Мы — команда пенсионеров. Воду любим, сапы. Они вообще очень доступные и массовые сейчас, поэтому считаю, что мероприятие очень важное и своевременное», — рассказала Нина.

Также она назвала Борковский карьер отличным местом для сапбординга, хотя сама из-за близости к реке Старица чаще занимается там. Уже после финиша Нина добавила, что ни одной стратегии команда не придерживалась: «Просто стартанули — и пошли».

Второе место заняла команда ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер», третье получило ООО «Печатные технологии». Лучший результат по времени показала ГК «Зеленый сад», но Андрей Оришкевич в последний момент решил перераспределить места. Он назвал эту победу «вне зачета» и также присудил спортсменам приз.

«Пусть эта победа будет гран-при конкурса. Я посчитал, что ежедневные тренировки и подготовка стали преимуществом и помогли команде „Зеленого сада“ прийти к финишу с лучшим результатом, когда у некоторых других участников такой возможности не было», — подчеркнул управляющий директор ГК «Зеленый сад».

Призы и развлечения

За первое место в командном городском зачёте победители получили 150 тысяч рублей, за второе — 100 и за третье 50. Солидные денежные призы получили и призы получили сотрудники ГК «Зеленый сад», которые соревновались отдельно до начала городских стартов.

Для детей на пляжной территории затона устанавливали батут и приглашали аниматоров. Кроме того, зрители могли воспользоваться услугами кейтеринга и полакомиться закусками.

Также во время соревнований на площадке проводили розыгрыш денежных призов среди зрителей. По словам организаторов, в нём поучаствовали более 150 человек.

В будущем «Зеленый сад» планирует масштабное благоустройства всего микрорайона Борки, включая дороги, объекты социальной инфраструктуры и песчаную набережную, которая будет доступна всем рязанцам. А прямо сейчас рядом с Борковским затоном начато строительство ЖК нового формата «Окская стрелка».