«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщиков рассказал о работе в «Зеленом саде»

В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессионалы высочайшего уровня. Многие посвятили стройке не один десяток лет. Бригадир каменщиков Сергей Чухонин как раз такой сотрудник. Нагрудный знак «Почетный строитель России» — достойная для него награда. Ее вручили на недавнем торжестве в честь Дня строителя. Это уже вторая высокая награда Сергея Николаевича. В 2010 году он получил губернаторский знак «За усердие».

По семейной традиции

Сергей Чухонин родился в Сасове. После школы окончил техникум, работал плотником, кровельщиком. Но основным делом его жизни стала кладка кирпича.

«Выбрать другую профессию я просто не мог. Именно на стройплощадке я чувствую себя на своем месте. Кроме того, я из семьи строителей. Мама до пенсии была маляром-штукатуром. Мой крестный, Дмитрий Иванович, занимал должности начальника участка, прораба. В общем, можно сказать, что судьба моя была решена заранее», — рассказал бригадир каменщиков Сергей Чухонин.

Благодаря мастерству, накопленному годами, он работает быстро. Но, говорит, что главное — качество и чувство меры.

В строительной компании «Зеленый сад» Сергей Чухонин работает с 2006 года.

«Здесь мне нравится многое. В первую очередь — хорошее отношение руководства к сотрудникам. Работа всегда есть, нас ценят — платят достойную зарплату. Ну, а мы отвечаем добром на добро — честным трудом», — сказал Сергей Чухонин.

«Очень ждем победы»

Количество домов, которые построил Сергей Чухонин, уже не сосчитать. Особая его гордость — возведение спортивных объектов. Например, Дворца спорта «Олимпийский», Академии тенниса.

«Это особое чувство, когда на пустыре вырастает жилой комплекс или стадион, или спортплощадка. Вокруг них начинается новая жизнь, вечером в окнах загорается свет, в дома заселяются семьи. Здорово быть ко всему этому причастным», — поделился Сергей Чухонин.

Он считает, что важно быть причастным к коллективу, истории своей страны. Именно поэтому бригадир с благодарностью вспоминает патриотическую поездку сотрудников компании в белорусский Брест, которая состоялась в майские праздники, участие в параде в честь 80-летия Великой победы, посещение комплекса Брестская крепость — герой, возложение цветов к мемориальным табличкам с именами рязанцев — защитников крепости.

«Особенно горько и тяжело далось посещение сожженной деревни Хатынь. Мы должны сделать все возможное, чтобы такое никогда не повторилось. Сегодня в нашей стране неспокойно. Мы очень ждем победы, торжества справедливости и, если потребуется, примем участие в восстановлении страны. У нас, строителей, мирная и созидательная профессия. Это почетный труд, который нужен во все времена. И этим я горжусь», — отметил Сергей Чухонин.