Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 01
26°
Втр, 02
16°
Срд, 03
17°
ЦБ USD 80.33 0.04 30/08
ЦБ EUR 94.05 0.56 30/08
Нал. USD 79.80 / 81.36 01/09 07:00
Нал. EUR 93.55 / 95.47 01/09 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
Вчера 16:40
1 399
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
2 430
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
1 054
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 915
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщиков рассказал о работе в «Зеленом саде»
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессионалы высочайшего уровня. Многие посвятили стройке не один десяток лет. Бригадир каменщиков Сергей Чухонин как раз такой сотрудник. Нагрудный знак «Почетный строитель России» — достойная для него награда. Ее вручили на недавнем торжестве в честь Дня строителя. Это уже вторая высокая награда Сергея Николаевича. В 2010 году он получил губернаторский знак «За усердие».

В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессионалы высочайшего уровня. Многие посвятили стройке не один десяток лет. Бригадир каменщиков Сергей Чухонин как раз такой сотрудник. Нагрудный знак «Почетный строитель России» — достойная для него награда. Ее вручили на недавнем торжестве в честь Дня строителя. Это уже вторая высокая награда Сергея Николаевича. В 2010 году он получил губернаторский знак «За усердие».

По семейной традиции

Сергей Чухонин родился в Сасове. После школы окончил техникум, работал плотником, кровельщиком. Но основным делом его жизни стала кладка кирпича.

«Выбрать другую профессию я просто не мог. Именно на стройплощадке я чувствую себя на своем месте. Кроме того, я из семьи строителей. Мама до пенсии была маляром-штукатуром. Мой крестный, Дмитрий Иванович, занимал должности начальника участка, прораба. В общем, можно сказать, что судьба моя была решена заранее», — рассказал бригадир каменщиков Сергей Чухонин.

Благодаря мастерству, накопленному годами, он работает быстро. Но, говорит, что главное — качество и чувство меры.

В строительной компании «Зеленый сад» Сергей Чухонин работает с 2006 года.

«Здесь мне нравится многое. В первую очередь — хорошее отношение руководства к сотрудникам. Работа всегда есть, нас ценят — платят достойную зарплату. Ну, а мы отвечаем добром на добро — честным трудом», — сказал Сергей Чухонин.

«Очень ждем победы»

Количество домов, которые построил Сергей Чухонин, уже не сосчитать. Особая его гордость — возведение спортивных объектов. Например, Дворца спорта «Олимпийский», Академии тенниса.

«Это особое чувство, когда на пустыре вырастает жилой комплекс или стадион, или спортплощадка. Вокруг них начинается новая жизнь, вечером в окнах загорается свет, в дома заселяются семьи. Здорово быть ко всему этому причастным», — поделился Сергей Чухонин.

Он считает, что важно быть причастным к коллективу, истории своей страны. Именно поэтому бригадир с благодарностью вспоминает патриотическую поездку сотрудников компании в белорусский Брест, которая состоялась в майские праздники, участие в параде в честь 80-летия Великой победы, посещение комплекса Брестская крепость — герой, возложение цветов к мемориальным табличкам с именами рязанцев — защитников крепости.

«Особенно горько и тяжело далось посещение сожженной деревни Хатынь. Мы должны сделать все возможное, чтобы такое никогда не повторилось. Сегодня в нашей стране неспокойно. Мы очень ждем победы, торжества справедливости и, если потребуется, примем участие в восстановлении страны. У нас, строителей, мирная и созидательная профессия. Это почетный труд, который нужен во все времена. И этим я горжусь», — отметил Сергей Чухонин.