Три деревни на берегу Цны. Поиски туристических «изюминок» в Шацком районе

Многочисленные озера, полноводная Цна, богатый на грибы и ягоды лес.

Многие рязанцы воспринимают Шацкий район лишь как место, где можно отдохнуть от городской суеты и погрузиться в радости деревенской жизни. Другие отправляются туда с паломническими поездками.

Обычные туристы обходят вниманием район, однако, как мы выяснили, незаслуженно.

Отметим сразу, райцентр в маршрут RZN.info не вошел.

В поисках чего-то нетривиального наш выбор пал на три деревни, которые располагаются неподалеку друг от друга на берегах Цны.

Конобеево

Деревня Конобеево. Первая остановка на трассе М-5: сворачиваем к деревянной ветряной мельнице. По слухам, она единственная в Рязанской области, но раньше только в Конобееве таких было семь. Двери оказались закрытыми и попасть внутрь не удалось. Однако посмотрев в окно, можно убедиться, что свой механизм мельница до сих пор сохранила. Судя по свежим доскам, ее относительно недавно отреставрировали. Обновленный вид пошел ей на пользу — резные украшения основания и крыши передают дух прошлого.

Следующей точкой в маршруте должны были стать пещеры Конобеева. Здесь, на берегу Цны, до середины 20 века активно добывали известняк. Сейчас заброшенные каменоломни превратились в многокилометровые пещеры. Найти вход в пещеру удалось лишь в 2002 году, с тех пор она стала привлекать исследователей.

Однако для такого «погружения» неискушенные туристы оказались не готовы: сначала доехать до нужного места не смог полноприводный автомобиль, затем нам самим не удалось найти даже вход в старую каменоломню из-за снега. В разговоре с местными жителями, которые оказались готовы прийти на помощь туристам, стало понятно, что пещера пользуется популярностью. За несколько дней до нас в каменоломню спускались несколько человек, не побоявшиеся взять с собой детей. Разговорчивые собеседники утверждали, что путешественники прожили под землей несколько дней. Также нам рассказали, что сейчас проход в пещеру расширили, и попасть в нее труда не составит, поэтому решили вернуться в бывшие каменоломни летом.

Еще издали на берегу Цны мы заметили старый разрушенный храм, который смотрелся особняком на фоне общей панорамы. Вблизи церковь оказалась расколота на две сохранившиеся части. Первая — колокольня, на которой еще прослеживается лик Богородицы, но не остались колокола и лестницы, ведущей наверх. Вторая — сам храм, от которого остался лишь разрушенный свод. От притвора или трапезной, ранее соединяющей эти части, не осталось и следа.

Как оказалось, храм действительно был освящен в честь Казанской иконы Божией Матери, его построили в 1835 году, но в годы революции разрушили.

Быкова гора

Из Конобеево мы отправились в Николаевку или Быкову гору. Сейчас там подворье Свято-Успенского Вышенского монастыря, но мы оказались здесь ради усадьбы Нарышкиных постройки 18 века.

Огромный деревянный дом располагается в гуще деревьев рядом с берегом Цны. На фасаде здания располагается табличка, похожая на герб. На нем икона Николая ll с подписью «Святым он был, Русь не хранила. Господь хранил».

Двухэтажный дом с красивыми стрельчатыми окнами — памятник архитектуры, охраняемый государством. При этом состояние его внутренней части создает впечатление полной запущенности. Все стены усадьбы исписаны. Эта, скажем так, традиция, судя по надписям, началась в 1986 году. Все «Коли» и «Валюхи» стремились увековечить свои имена более тридцати лет назад. Впрочем, современники не отстают — свежие автографы также «украшают» усадьбу.

Комнаты соединяет длинный коридор, который упирается в часовню (небольшую комнату для молитв). Там под штукатуркой мы заметили газеты 1874 года — «Journal politique» на французском языке и «Ведомости». Периодика и в то время быстро устаревала — вот и оказались на стенах ненужные хозяевам, но пригодившиеся в быту издания 19 века.

Веранда с балконом со стороны реки уже обвалилась, а полы и стены находятся «на грани», однако это не помешало нам подняться наверх по лестнице и насладиться прекрасным видом на Цну.

Выша

Еще одной точкой нашего маршрута стал Свято-Успенский Вышенский монастырь. Перед входом в монастырь не так давно установили памятник Феофану Затворнику. Немного выделяется (не в лучшую сторону) яркая детская площадка рядом, которая откровенно портит общий вид. Встречают гостей в обители кошки, которых здесь несчетное количество.

Феофан Затворник основал монастырь в 17 веке, после революции его закрыли и использовали как лесное хозяйство, совхоз по свиноводству и детский городок, а с 1938 года в обители обосновалась областная психиатрическая больница.

Возрождение монастыря началось в 90-х. Сейчас храмы восстанавливаются, но служба ведется только в Казанском соборе. Здесь и располагаются две основные святыни: чудотворная икона Казанской Божией Матери и мощи Феофана Затворника. Несмотря на масштабную реконструкцию, фрески не отреставрированы.

Продолжают восстанавливать Успенский храм, Христорождественский собор и другие постройки, которые являются памятниками архитектуры федерального значения.

Несмотря на массовый наплыв паломников, в монастыре чувствуются спокойствие и умиротворение, присущие святым местам.