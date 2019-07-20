Топорная работа. Рязань теряет свои зеленые легкие, несмотря на массовые посадки

В самом конце июня этого года в Горроще близ лицея № 5 ради создания парковки вырубили деревья. В пресс-службе мэрии сообщили , что около школы появится заездной карман для «подъезда, остановки транспорта, а также безопасной посадки-высадки учеников лицея и их родителей».

Вместо вырубленных деревьев администрация пообещала высадить на прилегающих зеленых зонах новые. Все бы хорошо, но точные места этих посадок, виды и количество насаждений мэрия пока не обнародовала. Уничтожение деревьев — достаточно болезненная тема для рязанских властей. Городские чиновники предпочитают отчитываться о том, сколько, где и чего посажено без объяснения, какие конкретно вырубки деревьев и кустарников эти акции призваны возместить.

Однако правила, по которым идет компенсационное озеленение, и орган по контролю за ним созданы почти десять лет назад.

«Комиссия работала до четвертого пота»

Мало кто знает, но в областном центре восемь лет существует целая комиссия по охране зеленых насаждений, состав и регламент работы которой утвержден постановлением администрации от 10.05.2011 № 2003. О публичной деятельности комиссии ничего не известно — журналистов на ее собрания не приглашают. А о том, что должна делать комиссия, можно узнать лишь из регламента ее работы и из официального ответа мэрии:

«При принятии комиссией решения о выдаче разрешения на снос зеленых насаждений для подготовки площадок под строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства прежде всего обеспечивается максимальная сохранность здоровых зеленых насаждений, не попадающих непосредственно в зону застройки и не препятствующих производству строительно-монтажных работ».

Если же деревья все-таки приговорили к вырубке, предусмотрено возмещение ущерба, — в денежной либо натуральной форме. Решение о том, возьмут чиновники деньгами или саженцами, принимается комиссией по каждому конкретному объекту.

Логично, что компенсации, заплаченные за вырубку деревьев, нужно перечислять в бюджет Рязани. Но тут выясняется любопытная деталь: оказывается, «эти средства не являются целевыми и используются на приоритетные социально-значимые расходные статьи бюджета Рязани». То есть потратить ли деньги на новые саженцы, остается на усмотрение депутатов и сотрудников администрации.

Если же строительную компанию принудят компенсировать потери в натуральной форме, то компенсационное озеленение проводится за счет застройщика, в интересах которого были уничтожены или повреждены зеленые насаждения.

Застройщик знает, что делает?

Сотрудники мэрии признают, что в прошлом и в нынешнем году количество высаживаемых растений в рамках компенсационного озеленения значительно уменьшилось. Основная причина в том, что большинство объектов капитального строительства возводятся на земельных участках, находящихся в собственности застройщиков. А если деревья растут на частной территории, то собственник может вырубать их без всяких бумаг и разрешений.

Руководитель одной из рязанских строительных компаний уверил, что они на своих участках стремятся сохранить ценные породы деревьев. И спиливают их, только если деревья становятся естественным препятствием для прокладки коммуникаций.

Если же дерево спилили из-за того, что оно представляет опасность для жизни и здоровья людей, компенсационное озеленение не проводится. Эта норма напрямую касается многочисленных дворовых территорий. То есть, если в вашем дворе по указанию горадминистрации вырубили одно или несколько деревьев, то взамен них можно ничего и не высаживать, объяснив, что эти липы, сосны, или каштаны были безнадежно больны, слишком стары либо вот-вот могли упасть на беспечных прохожих.

Возмещение и возмущение

Оптимальным вариантом считается: вырубил дерево — посади саженец на этом же участке. Если же на площадках, по разным причинам, сажать негде, чиновники ищут и находят (по крайней мере, должны это делать) другие «поляны».

Видовой состав и возраст высаживаемых деревьев устанавливается управлением благоустройства. Там убеждены, что компенсационное озеленение в городе возмещает вырубленные деревья равноценными или даже более ценными и устойчивыми к условиям окружающей среды породами. А если на стройплощадке вырубили больные, сухостойные, старовозрастные и аварийные деревья, то их компенсируют (при условии, что участок не в частной, а муниципальной собственности) в соотношении «два к одному» (за одно уничтожаемое производится посадка двух и более).

Компенсационное озеленение проводится в ближайший посадочный сезон. Ответственность за его выполнение несет застройщик. По данным наших источников в мэрии, начиная с 2010 года в рамках компенсационного озеленения за счет средств строительных компаний высадили более 20 тысяч единиц зеленых насаждений. О том, сколько было вырублено и сколько новых саженцев прижилось, статистика умалчивает.

Впрочем, в администрации уверены, что количество высаженных деревьев и кустарников многократно превышает число растений, вынужденно уничтоженных при подготовке стройплощадок.

Судя по официальным данным, в рамках компенсационного озеленения высажены коллекции растений в скверах имени Чумаковой на улице Вокзальной (Первомайский проспект), перекрестке улиц Есенина-Радищева, Горького-Введенской, на улице Семчинской в микрорайоне Недостоево, на проезде Шабулина, сквере имени Александрова на улице Советской Армии, в Мамином сквере на улице Васильевской, в Вишневом саду на улице Песоченской, сквере имени Скобелева, на Мемориальном комплексе Скорбященского кладбища, в Центральном парке культуры и отдыха, в парке на улице Новаторов, в парке Морской славы и во многих других объектах.

Но общественники, похоже, не разделяют такого оптимизма. Руководитель Экологического рязанского альянса Евгений Рыбаков справедливо напоминает о том, что Рязань еще в начале 80-х годов была одним из самых зеленых городов страны. Но сейчас ситуация кардинальным образом изменилась. Санитарно-защитные леса в районе Южного промузла заметно поредели, чувствительный ущерб нанесли зеленым насаждениям во время реконструкции федеральной трассы Москва-Челябинск в районе Дягилева.

«Горадминистрация ведет компенсационное озеленение, но насколько оно равноценно объемам потерянного лесного фонда, сказать очень сложно. Поймите, мало посадить деревья, за ними нужно регулярно и целенаправленно ухаживать. К примеру, сосны, высаженные в районе улицы Циолковского, засохли. Клены, несколько лет назад высаженные на улице Свободы, имеют привлекательный внешний вид, но по способности создавать тень и поглощать вредные выбросы автомобилей их трудно сопоставить с липами, которые росли здесь раньше», — говорит руководитель ЭРА.

По мнению Рыбакова, в Рязани есть и достаточно удачные примеры продуманного озеленения, такие как созданный на территории Песочни дендропарк, но подобных прецедентов немного.

«Сейчас Экологический рязанский альянс борется за создание сквера на улице Свободы рядом с детской поликлиникой и музеем молодежного движения. Надеемся, что здесь удастся создать благоустроенную зеленую зону», — отмечает собеседник.

По мнению известного рязанского экоактивиста Андрея Петруцкого, масштабы так называемого компенсационного озеленения явно не соответствуют темпам и объемам вырубок зеленых насаждений, которые ведутся в Рязани.

«Очень много деревьев было бездумно уничтожено в районе Московского шоссе, там, где сейчас находятся несколько автосалонов. Немало лесных угодий пострадало и при реконструкции трассы М-5. Поражает тот факт, что никто из власти не пояснил, где, какие породы и в каком количестве было высажено взамен. Складывается впечатление, что почти вся информация, касающаяся конкретных адресов компенсационных посадок, является, как минимум конфиденциальной, а сама процедура вырубок непрозрачна», — говорит он.

Андрей Петруцкий считает, что в нашем регионе давно пора внедрить ульяновский опыт, где тотальный контроль за сносом и посадкой деревьев ведет местное минприроды: «У нас же городское управление благоустройства само занимается озеленением, само же надзирает за качественным проведением работ. Понятно, что такое совмещение функций — идеальная почва для многочисленных злоупотреблений».

Фото Юлии Полушиной