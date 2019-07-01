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14:36, 1 июля 2019 394
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Деревья около школы в Горроще вырубили для парковки — мэрия

Деревья около школы в Горроще вырубили для парковки — мэрия

Деревья около школы в Горроще вырубили для парковки. Об этом RZN.info сообщили в понедельник, 1 июля, в пресс-службе мэрии.

Около лицея №5 появится заездной карман для «подъезда, остановки автотранспорта, а также безопасной посадки-высадки учеников лицея и их родителей».

Работы вместе с ремонтом улицы Гагарина завершат 1 октября.

Вместо вырубленных деревьев растения высадят на прилегающих зеленых зонах.


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