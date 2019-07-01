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Деревья около школы в Горроще вырубили для парковки. Об этом RZN.info сообщили в понедельник, 1 июля, в пресс-службе мэрии.
Около лицея №5 появится заездной карман для «подъезда, остановки автотранспорта, а также безопасной посадки-высадки учеников лицея и их родителей».
Работы вместе с ремонтом улицы Гагарина завершат 1 октября.
Вместо вырубленных деревьев растения высадят на прилегающих зеленых зонах.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.