Теплый прием. Может ли центральное отопление конкурировать с индивидуальным?

В самом конце апреля в Рязани завершился отопительный сезон. Эксперты в области теплоснабжения склонны считать, что прошел он без серьезных происшествий. Жалобы рязанцев на недотопы стали реже и обычно звучали лишь при пуске тепла.

Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.

Если заявления чиновников не разойдутся с делами, то в Рязани будут распространяться прогрессивные технологии, рушащие устоявшиеся стереотипы о центральном отоплении и делающие его по-настоящему комфортным.

Тариф без обмана

Одна из ключевых претензий, касающихся централизованного теплоснабжения — изначально высокая стоимость такой услуги. Но существенно снизить тариф на отопление сейчас возможно благодаря приборам учета реально расходуемого тепла. Правда, повсеместная установка счетчиков нередко наталкивается на инертность и непонимание потребителей.

«В Рязани сейчас всего 3% жилищного фонда оснащены приборами учета тепла, — рассказал в интервью RZN.info директор МУП „РМПТС“ Роман Степанушкин. — Дело в том, что собственники и управляющие компании не горят желанием устанавливать общедомовые счетчики из-за их высокой цены. Подобные приборы учета в среднем стоят от 150 до 300 тысяч рублей. Смонтировать поквартирные счетчики можно, но при условии, если в доме горизонтальная, а не привычная большинству рязанцев вертикальная разводка тепла по стоякам. Но доля таких зданий с горизонтальной разводкой пока слишком мала. Она составляет около 10% от общего количества объектов жилой недвижимости, подключенных к централизованным источникам теплоснабжения. А в абсолютных цифрах это около 300 домов».

Специалисты сходятся во мнении, что несомненные плюсы приборов учета — это оплата за реально потребленное тепло, а не по установленному нормативу за квадратный метр жилплощади. Наличие счетчиков в первую очередь выгодно потребителям, а в некоторых случаях и ресурсоснабжающим организациям.

Например, сейчас все большее распространение получает технология использования модемной связи для передачи показаний теплосчетчиков в энергокомпанию в режиме онлайн. За счет такого решения резко увеличивается скорость получения информации, и энергетикам не нужно регулярно обходить объекты, где установлены приборы учета.

Сделать центральное отопление еще более комфортным сейчас может практически каждый собственник квартиры, поставив на батарею регулятор, автоматически поддерживающий оптимальную температуру в помещении. Стоят такие приборы от 1,5 до 5 тысяч рублей.

Для сравнения цена тех же поквартирных счетчиков — от 3 до 10 тысяч рублей.

Решение об установке как общедомовых, так и поквартирных счетчиков может принять только общее собрание собственников, согласовав свою позицию с управляющей компанией или товариществом собственников недвижимости.

Жизнь на пороховой бочке

Согласно принятой осенью прошлого года Схеме теплоснабжения Рязани застройщики обязаны подключиться к централизованным источникам теплоснабжения, если они находятся «в эффективном радиусе» от городских сетей. Но для того, чтобы обязать девелоперов сделать это у чиновников пока нет рычагов административного воздействия. Юристы горадминистрации сейчас прорабатывают эти меры.

Но пока застройщики гораздо чаще обращаются к газовым службам, которые выдают им техусловия для создании в доме индивидуальных или автономных систем отопления. Газовый котел, установленный в квартире, хоть и позволяет в любое время включать и выключать отопление, может стать причиной промерзания стен в квартире, если зимой в ней никто не живет. Кроме того, собственник обязан соблюдать меры предосторожности при использовании такого оборудования, иначе последствия могут быть трагическими.

В доме с индивидуальным отоплением особую опасность представляют соседи, ведущие асоциальный образ жизни. Котел в их руках может превратиться в пороховую бочку. Можно вспомнить и трагедию в Осеннем переулке, где произошел взрыв в жилом доме из-за несанкционированной установки индивидуального котла и неработающей частной котельной.

Впечатляющая экономия

Счетчики на тепло ставятся в новостройках в обязательном порядке, согласно федеральному закону. Столь же обязательной нормой считается устройство теплового пункта с погодозависимой автоматикой в каждом доме, подключенном к централизованным сетям.

«Сейчас применяются различные системы разводки труб, как классическая стояковая, так и горизонтальная, — объяснил руководитель одной из рязанских организаций по установке теплосчетчиков Юрий Серегин. — Вторая дороже, но она позволяет ставить поквартирные счетчики тепла. Но здесь многое изначально зависит от проектного решения, которым воспользовался застройщик».

Новейшие системы центрального теплоснабжения с поквартирными счетчиками тепла используются в Рязани сразу несколькими застройщиками, такими как «Лидер-Строй», «Северная компания», «СтройПромСервис».

«В нашем доме сделана система центрального отопления нового поколения. Ее сердце — индивидуальный тепловой пункт, — рассказала Татьяна Назарова, жительница ЖК „Шереметьевский квартал“. — Это фактически индивидуальный котел, только на весь подъезд, система измеряет температуру внешнего воздуха и автоматически регулирует температуру теплоносителя, поэтому у меня в квартире никогда не бывает ни жарко, ни холодно, а всегда оптимальная температура. Еще плюс, что мы не переплачиваем за отопление, и за свою „однушку“ я платила в зимний сезон не больше 1200 рублей. В моей жизни была квартира и с индивидуальным отоплением. Котел нередко выходил из строя, постоянно требовал внимания и затрат на ежегодное обслуживание. И так как я человек дисциплинированный, то как и подобает раз в год всегда вызывала мастера, чтобы котел прошел проверку. При этом обслуживание котла нельзя назвать экономией, так как регулярно вызываю мастера и плюс ко всему через шесть лет я котел поменяла, поставила новый, ог мне обошелся, как сейчас помню, в 58 тысяч рублей. Поэтому я вполне довольна, что сейчас в новой квартире нет необходимости в столь пристальном внимании к отопительным приборам. А ежемесячная плата за теплоснабжение меня полностью устраивает».

Впрочем, приборы учета можно установить и в домах, построенных в эпоху СССР.

«У нас общедомовой счетчик учета тепла появился около четырех лет назад, — рассказала Нина Антонова, жительница 12-тиэтажки на Первомайском проспекте. — Решение было принято большинством голосов на общем собрании собственников. Счетчик, прежде всего, дает существенную экономию по оплате отопления. На нашу квартиру площадью в 54 метра она составляет около 1000 рублей в месяц. Что же касается оптимального микроклимата в квартире, то на новых радиаторах сейчас есть возможность установить регуляторы температуры и менять ее по своему желанию. С такими устройствами живется действительно комфортнее».

Еще большую выгоду дает собственникам жилья установка индивидуальных приборов учета в каждой квартире.

«Прошлой зимой мы платили за отопление примерно 200-300 рублей в месяц, а по общегородскому тарифу с сопоставимого метража пришлось бы выложить почти в десять раз больше, — считает житель недавно построенного дома на улице Бирюзова Андрей Гадалин. — Такая огромная разница достигается за счет того, что в квартире расположен регулятор, с помощью которого можно варьировать температуру поступающего тепла, а значит, экономить на расходах. Стоимость прибора учета изначально входила в цену приобретаемого жилья, никаких дополнительных средств за счетчики мы не вносили».

Станет ли установка счетчиков в домах старого фонда и поквартирных теплосчетчиков в новостройках, подключенных к сетям центрального отопления, массовым явлением — во многом будет зависеть от того, сможет ли городская власть создать правила игры, удобные как для застройщиков, так и для потребителей — собственников жилья. Но уже ясно, что установка поквартирных теплосчетчиков даст новый импульс в развитии централизованного теплоснабжения.