«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» начала работать женская сварочная бригада

В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская сварочная бригада. Пока их трое: Виктория Романенко, Софья Назимова и Маржона Ихтиёрова. В будущем готовы присоединиться ещё несколько девушек.

«Некоторые, конечно, шутят, что мы можем сварить только борщ. Но на самом деле коллеги рады нашему появлению в команде», — отметили сварщицы.

Несколько месяцев назад они и подумать не могли, что возьмут в руки сварочный аппарат. Виктория и Софья учились в Рязанском технологическом колледже (РТК) на парикмахеров.

«Стрижки, причёски, окрашивание волос — всё это мы делали на практике и в принципе видели своё будущее в салоне красоты. Но вдруг поступило предложение окончить курсы сварщиков. Стало интересно, решили попробовать. В группу записалось много человек, но остались только самые упорные», — вспоминает Софья Назимова.

Так, Софья и Виктория вместе с дипломами парикмахеров получили «корочки» сварщиков. Маржона — тоже сварщик. Но в РТК она пока только на третьем курсе — учится на дизайнера. Совмещать работу с учёбой получается благодаря тесному сотрудничеству колледжа и ГК «Зелёный сад — наш дом».

«Душа к этому лежит. Вообще, я считаю, что сварщик — вполне женская профессия. Тут нужны точность и аккуратность, надо стремиться к тому, чтобы каждый шовчик был красивым», — отметила Виктория Романенко.

Женская бригада уже успела поработать на нескольких объектах строительной компании. Они сваривали ограждения, стеллажи, элементы спортивной площадки в жилых комплексах «Еврокласс-4» и «Еврокласс-5». Сейчас они занимаются монтажом навеса над пешеходной дорожкой между школами № 63 и № 67 и ЖК «Полярная звезда».

Коллеги-мужчины наблюдают за девушками издалека, и, если что, готовы прийти на помощь. В дружном коллективе ГК «Зелёный сад — наш дом» принято именно так.