Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом»

Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского технологического колледжа продолжается. Студенты приходят на объекты «Зелёного сада» с большим удовольствием. Никита и Егор Выгузовы учатся на 4 курсе строительного отделения РТК, совсем скоро братья получат дипломы.

«Впервые мы пришли в компанию „Зелёный сад — наш дом“ ещё три года назад. Сначала на практику, потом остались на работу», — вспоминает Никита.

«Подсобными рабочими мы трудились в ЖК Skyline, потом на „Евроклассе-4“ и вот теперь — на „Евроклассе-5“», — добавляет Егор.

Больше всего братья ценят слаженный коллектив «Зелёного сада» и своё будущее связывают со строительной компанией. Никита видит себя в бригаде высотников, а Егор хочет стать мастером.

Вместе с братьями Выгузовыми работают их однокурсники Евгений Силаев и Александр Антонов. Женя из семьи строителей — пошёл по стопам мамы и брата. Саша первым среди родственников получает профессию, связанную со стройкой.

Все четверо ребят считают, что их работа отлично подходит для настоящих мужчин. А «Зелёный сад — наш дом» — это надёжный работодатель, который позволяет расти и в профессиональном, и в материальном плане.

В ближайшее время в строительную компанию придут ещё четверо студентов Рязанского технологического колледжа.

