Спрут топливной коррупции

Центральную Россию охватила эпидемия криминальных врезок в трубопроводы. Экологи с нефтяниками бьют тревогу.

Однако правоохранители и суды чаще всего предпочитают закрывать глаза на проблему. Почему?

Совсем недавно в Кстовском районе Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов задержали преступную группу , занимавшуюся хищением дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода Альметьевск — Горький. Нарушители совершили криминальную врезку в трубопровод с отводом длиной 5,5 километра, ведшим к промышленной базе. Оттуда похищенные нефтепродукты вывозили с помощью бензовоза.

Нефть воруют кубометрами!

Несанкционированную врезку обнаружили и в Павловском районе Нижегородской области, на 84-м километре магистрального нефтепродуктопровода Горький — Ярославль. Отсюда проложили отвод в 2,5 километра к зданию бывшей лесопилки. На ее территории полицейские нашли две пластиковые емкости объемом по 10 кубометров.

В Гусь-Хрустальном районе Владимирской области нефтяники и сотрудники регионального управления ФСБ задержали двоих жителей города Рошаль, сливавших дизельное топливо из трехсотметрового отвода, ведшего к криминальной врезке в магистральный нефтепродуктопровод Новки — Рязань. Топливом наполнялись установленные в кузове автомобиля три пластиковые емкости объемом 1 кубометр каждая. Возбуждено уголовное дело.

Уверенные в безнаказанности

Получат ли преступники по заслугам — большой вопрос. По статистике Генеральной прокуратуры России, до суда доводятся больше 85% уголовных дел об убийствах, 88% — об изнасилованиях, 98% — о разбое и только каждое десятое дело — о топливных преступлениях. Такая же низкая раскрываемость характерна и для коррупционных преступлений. Что же их объединяет?

За каждым хищением нефти и нефтепродуктов стоят коррупция и круговая порука. На этом «теневом рынке» действуют не одиночки, а организованные группы, оснащенные высокоточным дорогостоящим оборудованием. У них налажен сбыт и есть надежное прикрытие в лице сильных мира сего. Организаторам и исполнителям этот нелегальный бизнес приносит сверхдоходы при сознании своей полной безнаказанности.

Реальные сроки похитители топлива получают в ничтожном проценте случаев. Судья Тосненского городского суда Ленинградской области вынес фактически оправдательный приговор членам преступной группировки, пользовавшейся известностью в кругах дальнобойщиков и нелегальных заправщиков как поставщики краденого топлива. Судебный процесс над ними длился несколько лет, прошли десятки судебных заседаний. В итоге судья проигнорировал шестисотстраничную доказательную базу с расписанными ролями каждого члена банды, их позывными, местами встреч и рынками сбыта. Двоим из участников организованной группы засчитали «год за полтора» проведенные в СИЗО, а остальных и вовсе отпустили на свободу.

Взятка решает все

В Самаре участники организованной группы, решившие осуществить криминальную врезку в магистральный нефтепровод Куйбышев — Тихорецк для систематической перекачки из него топлива, предложили взятку сотруднику правоохранительных органов в размере 500 тысяч рублей, чтобы он закрыл глаза на их преступление. Полицейскому обещали еще 1 миллион рублей и далее по 5 миллионов ежемесячно. Остается только догадываться, какие сверхдоходы злоумышленники рассчитывали получать от своей нелегальной деятельности.

В этом случае имел место «оперативный эксперимент» и потенциальных нефтеворов задержали правоохранители. Но даже если преступников ловят с поличным, это не означает, что они обязательно предстанут перед судом. Между тем, безнаказанность порождает правовую анархию и влечет за собой другие преступления. Если смотреть сквозь пальцы на коррупцию, и в частности на топливные коррупционные цепочки, в будущем можно ожидать заметного ухудшения статистики и по другим видам нарушений закона. При такой динамике страна рискует захлебнуться в потоке преступлений.

От болезни есть лекарство — разработка и внедрение долгосрочной программы борьбы с нефтеврезчиками. Успешная практика противодействия хищениям нефти и нефтепродуктов сложилась в Ленинградской области, где активно действует спецподразделение по борьбе с топливными преступлениями. Раскрытие всех звеньев криминальной цепочки топливных преступлений, включая организаторов и покровителей, их справедливое наказание в суде позволит снизить количество криминальных врезок в трубопроводы.