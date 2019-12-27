Спрут топливной коррупции

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Центральную Россию охватила эпидемия криминальных врезок в трубопроводы. Экологи с нефтяниками бьют тревогу.
Однако правоохранители и суды чаще всего предпочитают закрывать глаза на проблему. Почему?
Совсем недавно в Кстовском районе Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов
Нефть воруют кубометрами!
В Гусь-Хрустальном районе Владимирской области нефтяники и сотрудники регионального управления ФСБ задержали двоих жителей города Рошаль, сливавших дизельное топливо из трехсотметрового отвода, ведшего к криминальной врезке в магистральный нефтепродуктопровод Новки — Рязань. Топливом наполнялись установленные в кузове автомобиля три пластиковые емкости объемом 1 кубометр каждая. Возбуждено уголовное дело.
Уверенные в безнаказанности
Получат ли преступники по заслугам — большой вопрос. По статистике Генеральной прокуратуры России, до суда доводятся больше 85% уголовных дел об убийствах, 88% — об изнасилованиях, 98% — о разбое и только каждое десятое дело — о топливных преступлениях. Такая же низкая раскрываемость характерна и для коррупционных преступлений. Что же их объединяет?
За каждым хищением нефти и нефтепродуктов стоят коррупция и круговая порука. На этом «теневом рынке» действуют не одиночки, а организованные группы, оснащенные высокоточным дорогостоящим оборудованием. У них налажен сбыт и есть надежное прикрытие в лице сильных мира сего. Организаторам и исполнителям этот нелегальный бизнес приносит сверхдоходы при сознании своей полной безнаказанности.
Реальные сроки похитители топлива получают в ничтожном проценте случаев. Судья Тосненского городского суда Ленинградской области вынес
Взятка решает все
В Самаре участники организованной группы, решившие осуществить
В этом случае имел место «оперативный эксперимент» и потенциальных нефтеворов задержали правоохранители. Но даже если преступников ловят с поличным, это не означает, что они обязательно предстанут перед судом. Между тем, безнаказанность порождает правовую анархию и влечет за собой другие преступления. Если смотреть сквозь пальцы на коррупцию, и в частности на топливные коррупционные цепочки, в будущем можно ожидать заметного ухудшения статистики и по другим видам нарушений закона. При такой динамике страна рискует захлебнуться в потоке преступлений.
От болезни есть лекарство — разработка и внедрение долгосрочной программы борьбы с нефтеврезчиками. Успешная практика противодействия хищениям нефти и нефтепродуктов сложилась в Ленинградской области, где активно действует спецподразделение по борьбе с топливными преступлениями. Раскрытие всех звеньев криминальной цепочки топливных преступлений, включая организаторов и покровителей, их справедливое наказание в суде позволит снизить количество криминальных врезок в трубопроводы.
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