Специалисты «Оптики-сервис» рассказали рязанцам, как правильно выбрать очки

По статистике, каждый второй человек имеет нарушения зрения. Сегодня известны последствия влияния на состояние здоровья глаз таких факторов, как ультрафиолетовое (УФ) излучение, длительность работы за компьютером и применения электронных устройств, напряженность и вид зрительной нагрузки.

Многие люди уже хорошо понимают, что необходимо защищать от УФ-излучения не только кожу, но и глаза. Поэтому нужно проверять зрение у специалистов хотя бы один раз в год.

Старейшая рязанская сеть «Оптика-сервис» предлагает услуги салонов оптики, где можно проверить зрение, выписать рецепт, заказать по нему очки или приобрести мягкие контактные линзы.

Специалисты по оптометрии с помощью специального оборудования и различных тестов могут подобрать не только стандартные очки, но и более современные, так называемые мультифокусные, удовлетворяющие требованиям современному, динамичному ритму жизни.

Подбор очков — сложная задача, которая требует от оптометриста уверенных знаний и практических навыков в оптике, свойствах материалов, психологии и эстетике. Поэтому все специалисты компании «Оптика-сервис» постоянно совершенствуют свой профессиональный уровень на обучающих тренингах и курсах.

В салонах «Оптика-сервис» клиентам помогут подобрать красивую, комфортную оправу. Ассортимент в сети представляют марки медицинских оправ как известных брендов, так и модели собственного дизайна, изготовленные из современных материалов, разнообразные по форме, цвету и цене.

Исходя из сложности выписанного рецепта и потребности клиента, сеть салонов «Оптика-сервис» предлагает большой ассортимент очковых линз от ведущих мировых производителей: Carl Zeiss (Германия), Essilor (Франция), Rodenstock (Германия), Hoya (Япония) с различными покрытиями: от простой защиты (от пыли и царапин) до многослойных покрытий, блокирующих вредные невидимые излучения света; высококонтрастные для водителей, антибликовые и «цифровые».

Современные технологии, которые предлагают производители очковых линз по программе «от -100 Дптрдо +100 Дптр», позволяют изготовить специальные линзы для людей с очень плохим зрением.

Срок изготовления очков будет зависеть от сложности выписанного рецепта и дизайна линз: от одного часа до четырех недель.

Кроме того, в салонах «Оптика-сервис» можно приобрести различные аксессуары по уходу и хранению очков и контактных линз, а также подарочные сертификаты номиналом в одну, две, три и пять тысяч рублей.

Если нужно обновить старые очки, в мастерской сети «Оптики-сервис» помогут произвести очистку, выправку и другие манипуляции.

С 20 февраля по 10 марта в «Оптике-сервис» пройдет праздничная акция. В эти дни в салонах по адресам: Первомайский проспект, 47/1, Первомайский проспект, 64 и улица Новоселов, 16 будет действовать скидка 20% на покупку оправы и 30% на солнцезащитные очки. Приятным бонусом для посетителей станет бесплатная проверка зрения при заказе очков.

Салоны «Оптика-сервис» располагаются по следующим адресам: