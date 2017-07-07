Смартфон, «селфи-палка», спички, соль. Что взять рязанцам на отдых?

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Летом многие из нас стремятся провести выходные или отпуск вдали от душного мегаполиса. Сегодня список необходимых вещей для загородных и туристических поездок не ограничивается палаткой, спальником, набором для приготовления шашлыка, антимоскитными средствами, спичками и солью. Компания «МегаФон» предлагает взять с собой актуальные и полезные устройства, а также аксессуары для комфортного и незабываемого отдыха на природе.
Сегодня многие из нас уже не представляют свою жизнь без смартфона. И даже собираясь в отпуск или на уикенд за город, мы первым делом, заряжаем свой телефон, чтобы всегда быть на связи, иметь доступ к интернету, общаться онлайн с близкими или использовать гаджет как средство развлечения в дороге.
При планировании отдыха рекомендуем позаботиться о защите своего смартфона — приобрести защитное стекло и водонепроницаемый чехол в
В поездке становится особенно актуальным наличие внешнего зарядного устройства, чтобы вовремя зарядить свой гаджет и оставаться на связи. Например, с помощью портативного аккумулятора
С помощью портативного аккумулятора Canyon мощностью можно полностью зарядить смартфон или планшет в пути
Сохранить в памяти самые яркие моменты отдыха и поделиться впечатлениями с друзьями в социальных сетях помогут красочные фотоотчеты. Сделать красивые снимки на отдыхе поможет монопод или, как его еще называют, «селфи-палка».
Чтобы не скучать и наслаждаться любимой музыкой, возьмите с собой портативную колонку, которую можно подключить к своему смартфону или планшету. Например,
А мобильное устройство, подключенное к встроенному microUSB-порту системы, можно заряжать буквально «на ходу». обеспечит непревзойденное качество звука в течение 5 часов воспроизведения, а абоненты тарифного плана «
Wi-Fi камера Life Control MCLH-10 позволит следить за окнами, входной дверью и другими важными объектами
Уезжая из города, всегда есть опасения за свою квартиру или дом. Чтобы быть в курсе происходящего дома и спать спокойно на отдыхе, установите Wi-Fi камеру.
С помощью встроенных в Wi-Fi камеру динамика и микрофона вы не только видите, но и слышите происходящее, в том числе и в темное время суток. В облаке может храниться неограниченное количество данных в течение трех, десяти или тридцати дней в зависимости от выбранного тарифа. Поэтому у вас всегда есть время, чтобы пересмотреть нужные записи.
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