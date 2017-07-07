Смартфон, «селфи-палка», спички, соль. Что взять рязанцам на отдых?

Летом многие из нас стремятся провести выходные или отпуск вдали от душного мегаполиса. Сегодня список необходимых вещей для загородных и туристических поездок не ограничивается палаткой, спальником, набором для приготовления шашлыка, антимоскитными средствами, спичками и солью. Компания «МегаФон» предлагает взять с собой актуальные и полезные устройства, а также аксессуары для комфортного и незабываемого отдыха на природе.

Сегодня многие из нас уже не представляют свою жизнь без смартфона. И даже собираясь в отпуск или на уикенд за город, мы первым делом, заряжаем свой телефон, чтобы всегда быть на связи, иметь доступ к интернету, общаться онлайн с близкими или использовать гаджет как средство развлечения в дороге.

При планировании отдыха рекомендуем позаботиться о защите своего смартфона — приобрести защитное стекло и водонепроницаемый чехол в интернет-магазине МегаФон или салонах связи «МегаФон». Аксессуары помогут сохранить «жизнь» устройству, а вас оградят от лишних переживаний и трат.

В поездке становится особенно актуальным наличие внешнего зарядного устройства, чтобы вовремя зарядить свой гаджет и оставаться на связи. Например, с помощью портативного аккумулятора Canyon мощностью 10 000 мАч можно полностью зарядить смартфон или планшет в пути или в местах, где нет доступа к стационарным розеткам. Мощности устройства достаточно, чтобы 3-4 раза полностью зарядить смартфон или 2 раза планшет. Светодиодные индикаторы помогут узнать, сколько заряда доступно, а благодаря двум USB-портам аккумулятора можно заряжать два устройства одновременно.

С помощью портативного аккумулятора Canyon мощностью можно полностью зарядить смартфон или планшет в пути

Сохранить в памяти самые яркие моменты отдыха и поделиться впечатлениями с друзьями в социальных сетях помогут красочные фотоотчеты. Сделать красивые снимки на отдыхе поможет монопод или, как его еще называют, «селфи-палка». Монопод NoName с зеркалом позволит сделать более качественные автопортреты, захватить в кадр самую большую компанию друзей и не упустить красоту пейзажа. А универсальное крепление будет надёжно удерживать ваш смартфон и сохранит его в целости.

Чтобы не скучать и наслаждаться любимой музыкой, возьмите с собой портативную колонку, которую можно подключить к своему смартфону или планшету. Например, портативная акустическая система JBL Flip акустическая система JBL Flip обеспечивает непревзойденное качество звука для мобильных устройств и планшетов. Ёмкости её встроенного перезаряжаемого литий-ионного аккумулятора хватает на 5 часов воспроизведения.

А мобильное устройство, подключенное к встроенному microUSB-порту системы, можно заряжать буквально «на ходу». обеспечит непревзойденное качество звука в течение 5 часов воспроизведения, а абоненты тарифного плана « Включайся! Слушай » могут слушать любимые композиции, используя безлимитный доступ в приложения: ВКонтакте Музыка, BOOM, Яндекс. Музыка, Zvooq. Кроме этого, мобильное устройство, подключенное к встроенному microUSB-порту системы, заряжается буквально «на ходу». Также устройство позволяет принимать потоковое аудио с любого смартфона или планшета с поддержкой Bluetooth.

Wi-Fi камера Life Control MCLH-10 позволит следить за окнами, входной дверью и другими важными объектами

Уезжая из города, всегда есть опасения за свою квартиру или дом. Чтобы быть в курсе происходящего дома и спать спокойно на отдыхе, установите Wi-Fi камеру. Wi-Fi камера Life Control MCLH-10 позволит следить за окнами, входной дверью и другими важными объектами, а при движении или громком звуке начнет запись данных в облачное хранилище.

С помощью встроенных в Wi-Fi камеру динамика и микрофона вы не только видите, но и слышите происходящее, в том числе и в темное время суток. В облаке может храниться неограниченное количество данных в течение трех, десяти или тридцати дней в зависимости от выбранного тарифа. Поэтому у вас всегда есть время, чтобы пересмотреть нужные записи.