Сбербанк предотвратил попытки кибермошенничества на сумму свыше 8,6 млрд рублей

Сбербанк за девять месяцев 2016 года предотвратил вывод хакерами свыше 8,6 млрд руб, об этом сообщил на брифинге управляющий рязанским отделением Сбербанка Сергей Фролов.

В 2015—2016 годах зафиксировано резкое увеличение количества целенаправленных крупномасштабных хакерских атак (кибератак) на дистанционные банковские сервисы и услуги, предоставляемые через сеть интернет и операторов мобильной связи. Кибератаки направлены как на прямое хищение денежных средств со счетов клиентов и кредитной организации, так и на подрыв авторитета кредитной организации, нарушение доверия клиентов к их надежности и безопасности.

По оценке Сбербанка, на данный момент в мире действует примерно 40 миллионов киберпреступников. Мировые потери от киберпреступности в 2015 году составили $500 млрд. К 2018 году Сбербанк прогнозирует рост общемировых потерь в четыре раза — до 2 трлн долларов США.

За девять месяцев 2016 года Сбербанк предотвратил мошенничество против своих клиентов

За девять месяцев 2016 года Сбербанк предотвратил мошенничество против своих клиентов — физических и юридических лиц в каналах дистанционного банковского обслуживания и торговых точках на сумму более 8,6 млрд руб. Показатель аналогичного периода прошлого года — 4,8 млрд рублей.

«Ущерб от мошенничества в мобильном приложении „Сбербанк Онлайн“ снижен более чем в семь раз, в системе „Мобильный банк“ — в два раза. Несмотря на возросшую активность преступников, сумма предотвращенного ущерба увеличилась в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой результат стал возможен благодаря внедрению в этом году новейших технологий безопасности, позволяющих Сбербанку более эффективно предотвращать кибермошенничество», — отметил управляющий.

Виды мошенничества, с которыми чаще всего сталкиваются клиенты

Наибольшую угрозу в настоящее время представляет «социальная инженерия», когда мошенники «взламывают» не компьютер, а человека — владельца карты, вынуждая его сделать определенные действия и сообщить преступникам необходимую информацию.

«Весьма распространенный метод — массовые СМС-рассылки с информацией о том, что карта заблокирована. Для ее разблокировки предлагается позвонить по определенному телефону. Мошенники представляются сотрудниками банка и получают у клиентов информацию, необходимую для совершения кражи денежных средств. Наиболее уязвимая для такого вида мошенничества категория клиентов — пенсионеры», — рассказал Сергей Фролов.

Важно — сотрудники Сбербанка никогда не звонят клиентам и не запрашивают коды, пароли, номера карт, логины

Важно — сотрудники Сбербанка никогда не звонят клиентам и не запрашивают коды, пароли, номера карт, логины. Если вам поступил такой звонок, будьте бдительны. Это мошенники.

Работа Сбербанка по предотвращению киберпреступности

«Банки непрерывно работают над внедрением систем защиты. Но с мошенниками, которые „работают“ напрямую с клиентами, сложнее. Клиенты сами переводят деньги злоумышленникам, по звонку или получив СМС. Каждый такой случай разбирается индивидуально, но банк не cможет нести ответственность за беспечное поведение пользователей», — сообщил Сергей Фролов.

Для того, чтобы предотвратить подобные неприятные сюрпризы, Сбербанк ведет информационную и разъяснительную работу. Так, для клиентов информация о мерах безопасности при работе в дистанционных каналах обслуживания размещена:

в группах банка в социальных сетях, а также в специальных обучающих роликах, которые банк распространяет через интернет;

в памятке по безопасности, которая является частью договора банковского обслуживания с каждым клиентом;

на образовательном портале «Финансы просто» в рекламных и информационных материалах и в видеороликах в офисах Сбербанка.

Для пенсионеров банк специально проводит семинары в рамках программы «Клуб новых возможностей»

Для пенсионеров банк специально проводит семинары в рамках программы «Клуб новых возможностей», где подробно рассматриваются основы банковской безопасности. Обязательно эти вопросы рассматриваются и в школах, где банк проводит «Уроки финансовой грамотности» для учащихся.

Если клиент подозревает, что может стать жертвой мошенничества, ему следует обязательно обратиться к сотруднику банка за помощью.

Сотрудник объяснит клиенту, что банк не является инициатором запроса действий, которые клиент планирует совершить (например, убедит не звонить по указанному в СМС-сообщении телефону).

Если это необходимо, сотрудник предложит клиенту заблокировать банковскую карту и проверит подключенные к услуге Мобильный банк телефонные номера, поможет сменить логин и постоянный пароль для доступа в Сбербанк ОнЛ@йн.

В случае, если мошенничество уже совершено, сотрудник сориентирует клиента по дальнейшим действиям:

подать заявление о спорной операции с подробным описанием действий в банк;

подать заявление в правоохранительные органы;

обратиться к оператору сотовой связи и получить детализированный отчет за услуги связи.

Полезные советы клиентам

Также Сергей Фролов рассказал, что любые способы защиты, которые предлагает банк клиентам, будут бессильны, если клиент не будет соблюдать простые правила безопасности при использовании мобильного телефона, планшета или компьютера.

Необходимо использовать антивирус или установить приложение «Сбербанк Онлайн» с бесплатным антивирусом для телефонов с Android. Всегда проверять реквизиты операции в СМС, поступившей от банка с подтверждающим паролем. Сразу информировать банк о смене номера мобильного телефона. Не сообщать никому, даже сотрудникам банка, свои конфиденциальные данные: подтверждающие пароли, PIN/CVV коды от банковских карт.

Важно также запомнить, что СМС-сообщения от Сбербанка приходят только с номеров 900 и 9000

Использовать только официальные приложения Сбербанка при установке из магазинов App Store, Google Play, Winstore.

Важно также запомнить, что СМС-сообщения от Сбербанка приходят только с номеров 900 и 9000.

Не следует доверять сомнительным сообщениям о блокировке банковской карты. Мошенники могут прислать СМС о том, что карта заблокирована и попросить персональные данные или PIN-код для ее разблокировки. В Сбербанке предостерегают — никто не имеет права узнавать такую информацию.

Еще одно важное правило — не пишите PIN-код карты на самой карте — это является большим соблазном для того, чтобы без труда воспользоваться ею. Лучше запомнить код или держать запись отдельно от карты.

Еще одно важное правило — не пишите PIN-код карты на самой карте

«Будьте внимательнее во время получения денег в банкоматах и в магазинах, когда расплачиваетесь картой. Прикройте клавиатуру рукой во время ввода PIN-кода. Перед тем, как выбросить в урну чек из банкомата, на котором напечатаны одноразовые пароли, его нужно порвать», — заключил Сергей Фролов.